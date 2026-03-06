В Венгрии задержали группу украинцев, перевозивших валюту

БУДАПЕШТ, 6 мар — РИА Новости. В Венгрии семерых украинцев, перевозивших валюту и золото, задержали по подозрению в отмывании денег.
Орбан назвал Украину врагом Венгрии
7 февраля, 17:52
Ведомство возбудило дело об отмывании денег. Как утверждается, в задержанных машинах было в общей сложности 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота. Следовали они из Австрии на Украину.
Представитель венгерского правительства Золтан Ковач позже сообщил, что операцией руководил экс-генерал СБУ, а его заместителем был бывший майор ВВС. В транспортировке участвовали также несколько человек с военным опытом. Всех их в течение дня вышлют.
© Фото : Правительство ВенгрииВалюта и золото, изъятое у граждан Украины на территории Венгрии
© Фото : Правительство Венгрии
Валюта и золото, изъятое у граждан Украины на территории Венгрии
По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, с начала года Украина перевезла через страну уже 900 миллионов долларов, 420 миллионов евро и 146 килограммов золотых слитков. Кроме того, поставки сопровождают люди, связанные со спецслужбами. Министр потребовал объяснить, почему через государство проходят такие большие суммы, кому они принадлежат и для чего используются.
Ранее утром украинский Ощадбанк заявил, что задержанные — это его инкассаторы, которые перевозили валюту и золото по соглашению с Райффайзенбанком в Австрии.
Венгрия поставила ультиматум Украине вслед за Словакией
21 февраля, 15:50