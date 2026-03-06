В Венгрии задержали группу украинцев, перевозивших валюту

БУДАПЕШТ, 6 мар — РИА Новости. В Венгрии семерых украинцев, перевозивших валюту и золото, задержали по подозрению в отмывании денег.

Представитель венгерского правительства Золтан Ковач позже сообщил, что операцией руководил экс-генерал СБУ, а его заместителем был бывший майор ВВС. В транспортировке участвовали также несколько человек с военным опытом. Всех их в течение дня вышлют.