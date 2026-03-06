https://ria.ru/20260306/vengriya-2078932949.html
Венгрия остановит транзит поставок на Украину до запуска "Дружбы"
Венгрия остановит транзит поставок на Украину до запуска "Дружбы" - РИА Новости, 06.03.2026
Венгрия остановит транзит поставок на Украину до запуска "Дружбы"
Венгрия остановит транзит поставок, важных для Украины, через свою территорию, пока Киев не запустит "Дружбу", заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T10:11:00+03:00
2026-03-06T10:11:00+03:00
2026-03-06T10:20:00+03:00
венгрия
украина
киев
в мире
нефтепровод "дружба"
виктор орбан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1960006216_0:457:2829:2048_1920x0_80_0_0_327d528e71668cb1929d41713ad604c1.jpg
https://ria.ru/20260305/zelenskiy-2078639223.html
венгрия
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1960006216_58:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_7b6b6b7786c61013affef145f08b22ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, украина, киев, в мире, нефтепровод "дружба", виктор орбан
Венгрия, Украина, Киев, В мире, Нефтепровод "Дружба", Виктор Орбан
Венгрия остановит транзит поставок на Украину до запуска "Дружбы"
Венгрия остановит транзит поставок на Украину, пока Киев не запустит "Дружбу"