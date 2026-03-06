Рейтинг@Mail.ru
10:11 06.03.2026 (обновлено: 10:20 06.03.2026)
Венгрия остановит транзит поставок на Украину до запуска "Дружбы"
Венгрия остановит транзит поставок на Украину до запуска "Дружбы"
венгрия, украина, киев, в мире, нефтепровод "дружба", виктор орбан
Венгрия, Украина, Киев, В мире, Нефтепровод "Дружба", Виктор Орбан
Венгрия остановит транзит поставок на Украину до запуска "Дружбы"

Венгрия остановит транзит поставок на Украину, пока Киев не запустит "Дружбу"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 6 мар - РИА Новости. Венгрия остановит транзит поставок, важных для Украины, через свою территорию, пока Киев не запустит "Дружбу", заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Мы прекратили поставки бензина на Украину, не будем поставлять и дизельное топливо, но будем продолжать поставлять электроэнергию, а также приостановим важные для Украины поставки через Венгрию, пока Украина не согласится поставлять нефть", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
