Власти Венгрии показали фото изъятых у украинцев золота и валюты
17:23 06.03.2026 (обновлено: 18:43 06.03.2026)
Власти Венгрии показали фото изъятых у украинцев золота и валюты
Правительство Венгрии опубликовало фотографии пачек валюты и золотых слитков, изъятых у украинцев, перевозивших их из Австрии на Украину и задержанных в пятницу
в мире
украина
венгрия
австрия
украина
венгрия
австрия
БУДАПЕШТ, 6 мар - РИА Новости. Правительство Венгрии опубликовало фотографии пачек валюты и золотых слитков, изъятых у украинцев, перевозивших их из Австрии на Украину и задержанных в пятницу по подозрении в отмывании денег.
Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NAV) заявило ранее в пятницу, что задержало семь граждан Украины по подозрению в отмывании денег, включая бывшего генерала украинских спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота. Венгрия потребовала у Украины объяснений, власти заявили, что все семь граждан в течение дня будут депортированы из Венгрии.
Венгрия потребовала от Украины объяснений из-за перевозки валюты
Вчера, 13:30
«
"Фотографии операции по перевозке "украинского золотого конвоя"... Венгерская налоговая и таможенная администрация проводит расследование по подозрению в отмывании денег. Семь граждан Украины высланы из Венгрии", - говорится в подписи к фотографиям, опубликованным в соцсети Facebook*.
На снимках видны стопки наличных долларов и евро, девять килограммовых золотых слитков и пакеты для их перевозки.
Правительство также опубликовало видеозапись задержания украинцев, предоставленную венгерским Центром противодействия террору. На кадрах сотрудники центра выводят из бронированных инкассаторских машин людей в черной форме инкассаторов, кладут их на землю лицом вниз с заведенными за спину руками в наручниках без бронежилетов и обуви. Затем показаны опломбированные голубые пакеты с деньгами в кузовах машин.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
В Венгрии задержали группу украинцев, перевозивших валюту
Вчера, 12:32
 
