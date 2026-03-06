Власти Венгрии показали фото изъятых у украинцев золота и валюты

Валюта и золото, изъятое у граждан Украины на территории Венгрии

© Фото : Правительство Венгрии Валюта и золото, изъятое у граждан Украины на территории Венгрии

БУДАПЕШТ, 6 мар - РИА Новости. Правительство Венгрии опубликовало фотографии пачек валюты и золотых слитков, изъятых у украинцев, перевозивших их из Австрии на Украину и задержанных в пятницу по подозрении в отмывании денег.

Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NAV) заявило ранее в пятницу, что задержало семь граждан Украины по подозрению в отмывании денег, включая бывшего генерала украинских спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота. Венгрия потребовала у Украины объяснений, власти заявили, что все семь граждан в течение дня будут депортированы из Венгрии.

« "Фотографии операции по перевозке "украинского золотого конвоя"... Венгерская налоговая и таможенная администрация проводит расследование по подозрению в отмывании денег. Семь граждан Украины высланы из Венгрии", - говорится в подписи к фотографиям, опубликованным в соцсети Facebook*.

На снимках видны стопки наличных долларов и евро, девять килограммовых золотых слитков и пакеты для их перевозки.

Правительство также опубликовало видеозапись задержания украинцев, предоставленную венгерским Центром противодействия террору. На кадрах сотрудники центра выводят из бронированных инкассаторских машин людей в черной форме инкассаторов, кладут их на землю лицом вниз с заведенными за спину руками в наручниках без бронежилетов и обуви. Затем показаны опломбированные голубые пакеты с деньгами в кузовах машин.