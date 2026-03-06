https://ria.ru/20260306/vengrija-2079079425.html
Власти Венгрии показали фото изъятых у украинцев золота и валюты
Власти Венгрии показали фото изъятых у украинцев золота и валюты - РИА Новости, 06.03.2026
Власти Венгрии показали фото изъятых у украинцев золота и валюты
Правительство Венгрии опубликовало фотографии пачек валюты и золотых слитков, изъятых у украинцев, перевозивших их из Австрии на Украину и задержанных в пятницу РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T17:23:00+03:00
2026-03-06T17:23:00+03:00
2026-03-06T18:43:00+03:00
в мире
украина
венгрия
австрия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079068253_0:0:1179:663_1920x0_80_0_0_8efdf12c18ef60186c1eb23bad175f89.jpg
https://ria.ru/20260306/vengriya-2078989320.html
https://ria.ru/20260306/vengriya-2078972709.html
украина
венгрия
австрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079068253_148:0:1032:663_1920x0_80_0_0_5a6b5e43bd95502b6b2a3285d87b78d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, венгрия, австрия
В мире, Украина, Венгрия, Австрия
Власти Венгрии показали фото изъятых у украинцев золота и валюты
В Венгрии опубликовали фото пачек валюты и золотых слитков, изъятых у украинцев
БУДАПЕШТ, 6 мар - РИА Новости. Правительство Венгрии опубликовало фотографии пачек валюты и золотых слитков, изъятых у украинцев, перевозивших их из Австрии на Украину и задержанных в пятницу по подозрении в отмывании денег.
Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NAV) заявило ранее в пятницу, что задержало семь граждан Украины
по подозрению в отмывании денег, включая бывшего генерала украинских спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии
на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота. Венгрия
потребовала у Украины объяснений, власти заявили, что все семь граждан в течение дня будут депортированы из Венгрии.
«
"Фотографии операции по перевозке "украинского золотого конвоя"... Венгерская налоговая и таможенная администрация проводит расследование по подозрению в отмывании денег. Семь граждан Украины высланы из Венгрии", - говорится в подписи к фотографиям, опубликованным в соцсети Facebook*.
На снимках видны стопки наличных долларов и евро, девять килограммовых золотых слитков и пакеты для их перевозки.
Правительство также опубликовало видеозапись задержания украинцев, предоставленную венгерским Центром противодействия террору. На кадрах сотрудники центра выводят из бронированных инкассаторских машин людей в черной форме инкассаторов, кладут их на землю лицом вниз с заведенными за спину руками в наручниках без бронежилетов и обуви. Затем показаны опломбированные голубые пакеты с деньгами в кузовах машин.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.