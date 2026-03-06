Глава МИД Венесуэлы подтвердил решение восстановить дипотношения с США

МЕХИКО, 6 мар - РИА Новости. Венесуэла и США договорились восстановить дипломатические и консульские отношения после проведенного между сторонами диалога, сообщил глава МИД боливарианской республики Иван Хиль.

"Этот процесс будет способствовать укреплению взаимопонимания и откроет возможности для позитивных отношений и взаимной выгоды. Отношения должны способствовать социальному и экономическому благополучию венесуэльского народа", - говорится в тексте.