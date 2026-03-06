Глава МИД Венесуэлы подтвердил решение восстановить дипотношения с США

МЕХИКО, 6 мар - РИА Новости. Венесуэла и США договорились восстановить дипломатические и консульские отношения после проведенного между сторонами диалога, сообщил глава МИД боливарианской республики Иван Хиль.
"Венесуэла объявляет, что после дипломатического диалога, установленного с властями Соединенных Штатов Америки, оба правительства приняли решение восстановить свои дипломатические и консульские отношения", - написал Хиль в своем Telegram-канале.
В приложенном к сообщению коммюнике Каракас подтверждает готовность начать "новый этап конструктивного диалога" с Вашингтоном на принципах взаимного уважения, суверенного равенства государств и сотрудничества между народами.
"Этот процесс будет способствовать укреплению взаимопонимания и откроет возможности для позитивных отношений и взаимной выгоды. Отношения должны способствовать социальному и экономическому благополучию венесуэльского народа", - говорится в тексте.
В Каракасе отметили, что восстановление связей с США сопровождается внутренним политическим диалогом среди венесуэльцев, направленным на укрепление мирного сосуществования и национального согласия.