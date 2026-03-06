Русскоязычные жители Вены пожаловались на резкий рост цен

ВЕНА, 6 мар - РИА Новости. Русскоязычные жители Вены массово жалуются на резкий рост цен в супермаркетах и аптеках, обсуждая подорожание товаров в Telegram-сообществах, выяснило РИА Новости.

По словам участников чатов, за последние дни в ряде магазинов цены выросли сразу на несколько евро. "Сегодня в "Шпаре" (Spar - сеть супермаркетов) прямо на глазах шоколад с 2,99 евро стал 3,99. Копченая скумбрия всю жизнь стоила 3 евро, на этой неделе - под 7. Что творится-то?" - написал пользователь Morgen.

Другие участники обсуждения отмечают, что дорожают в первую очередь продукты повседневного спроса. "При этом на пиво продолжаются акции до 50%, а на вино цены вообще не растут", - поделился другой пользователь. Некоторые русскоязычные жители Вены предполагают, что магазины снимают скидки или тестируют спрос.

"Впечатление иногда, что поставят цену от фонаря и смотрят на реакцию - купят или не купят", - пишет пользователь Liu. По его словам, товар, который долго стоил 2,49 евро, "бац - стал 3,49, это 40%". Позже, по его словам, цену временно снизили, но теперь снова подняли.

Также покупатели обращают внимание на так называемую "шринкфляцию" - уменьшение объема упаковок при прежней стоимости. "Глазки держишь, чтобы не выпали", - иронизируют по этому поводу в сообществе.