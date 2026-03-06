Леонид Вакеев: главное в работе с акционерами – политика открытости

В рамках амбициозной национальной задачи по удвоению капитализации фондового рынка крупные российские компании предпринимают энергичные шаги для увеличения акционерного капитала, привлекая новых инвесторов и расширяя круг акционеров. Начальник управления по работе с инвесторами и вице-президент ВТБ Леонид Вакеев рассказал РИА Новости, как организовано взаимодействие с акционерами в одном из самых массовых банков страны:

- В прошлом году число розничных акционеров ВТБ заметно увеличилось. Как банк работает с этой категорией инвесторов?

- Банк всегда занимал одно из первых мест по количеству акционеров, но в последние годы мы действительно видим сильный рост. Если в 2024 году держателей акций было чуть более миллиона, то по итогам прошлого года мы превысили 1,4 миллиона и уже приближаемся к отметке 1,5 миллиона человек. Это очень большая ответственность, которая требует от банка специальной стратегии. Наша система работы с розничными акционерами, с миноритариями, включает проведение дней инвесторов, семинаров в различных городах России. У нас очень развитая система онлайн-коммуникации, через которую мы принимаем обращения и отвечаем на большое количество запросов. Но самое главное - мы придерживаемся политики открытости, обеспечивая прозрачность и доступность информации о компании. При этом мы не должны ждать, пока акционер зайдет на какой-то сайт, чтобы узнать что-то о банке. Мы должны сами проактивно распространять информацию, чтобы у всех желающих была возможность ознакомиться и с финансовыми результатами, и со стратегией. Право акционера - интересоваться или не интересоваться финансовым состоянием компании, ее перспективами, но обязанность компании – предоставить ему эту достоверную информацию и в максимально полном объеме.

Мы работаем для того, чтобы росла капитализация ВТБ, и считаем, что это также будет приводить к росту числа акционеров банка. Есть задача национального уровня – удвоение капитализации фондового рынка, и очевидно, что после 2022 года ключевой фактор для достижения этой цели – сильная внутренняя, национальная база инвесторов, которой невозможно достичь без более активного привлечения граждан, розничных инвесторов на фондовый рынок. Количество счетов частных инвесторов на Московской бирже быстро растет, но, если сравнивать Россию с другими рынками, потенциал еще очень велик, и мы на него рассчитываем с точки зрения нашего брокерского бизнеса и как эмитент - с точки зрения роста числа акционеров.

- Можете ли составить портрет типичного розничного акционера ВТБ? Каков средний объем пакета акций, приобретаемых физлицами?

- При анализе информации о наших акционерах мы выделяем три ключевых показателя: возрастная структура, распределение по стоимости пакета и региональное распределение. По мере развития технологий инвестирование становится все более легким и быстрым, в результате чего традиционный состав акционеров омолаживается. Среди акционеров ВТБ 48% - это люди в возрасте от 35 до 49 лет, 28% - молодежь от 20 до 34 лет, 16% - в возрасте от 50 до 64 лет и по 4% - люди либо старше 65 лет, либо моложе 20 лет. Две трети – мужчины, треть – женщины, что, наверное, отражает структуру инвесторской базы в целом по России. При этом стоимость среднего пакета акций растет, что тоже важно для нас. Акции ВТБ входят в так называемый "народный портфель", в который Московская биржа включает популярные у инвесторов ценные бумаги. Что касается регионального распределения, то оно показывает, что далеко не все деньги сосредоточены в Москве и Санкт-Петербурге. Почти три четверти наших акционеров (74%) проживают как раз не в столичных регионах. В целом же, в топ-10 городов входят Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Казань, Екатеринбург, Уфа, Ростов-на-Дону, Самара, Челябинск, Пермь.

- Одним из важнейших событий для банка в 2025 году стало вторичное публичное размещение акций (SPO). Как структурно изменился состав акционеров?

- SPO стало знаковым событием для всего российского рынка. Это была первая сделка такого типа с 2022 года, которая показала, что на внутреннем рынке вполне можно привлекать суммы, сопоставимые с теми, которые раньше привлекались на международных рынках. Мы фиксировали существенный спрос со стороны широкого круга инвесторов. По итогу, 41% SPO выкупили розничные инвесторы, а 59% ушло институциональным. SPO вывело акционерную историю ВТБ на новый уровень, потому что это совпало с нашим возвратом к дивидендным выплатам, что крайне важно для розничных инвесторов (в отличие от институциональных). Можно без преувеличения сказать, что сделка дала новый импульс для роста числа акционеров ВТБ и привела к тому, что доля государства сократилась с 62% до 50% плюс одна акция. Структура акционеров стала более диверсифицированной: после размещения не было акционеров с доминирующим пакетом. В результате Московская биржа признала, что наш free-float (доля акций в свободном обращении) достиг 50%, и поэтому наш вес в индексе биржи существенно вырос. Выросла и ликвидность акций, что тоже важный фактор для инвесторов.

- Сейчас на фондовом рынке бал правят розничные инвесторы. А что можно сказать об институционалах?

- После 2022 года выяснилось, что прослойка институциональных инвесторов на российском рынке достаточно тонкая: до этого рынок все больше надеялся на международных игроков. И задачу развития институциональной среды сегодня решают Минфин и Центральный банк. Так или иначе, большинство крупных отечественных фондов приняли участие в нашем SPO. Мы рассчитываем, что в дальнейшем у нас будут развиваться и коллективные инвестиции, и в итоге база институциональных инвесторов в России будет шире и мощнее. Очевидно, что это нужно для экономики в целом.

- В ВТБ работает ежегодно избираемый Консультационный совет акционеров (КСА). Какова его роль? Были ли примеры реального влияния совета на деятельность банка?

- Эта структура появилась более 15 лет назад в ответ на желание акционеров активнее участвовать в делах банка и получать более полную информацию. Члены Консультационного совета не назначаются, туда может избраться любой акционер в результате независимого голосования. Несколько раз в год проходят встречи с менеджментом банка, где члены КСА могут внести рекомендации по стратегии и отдельным направлениям бизнеса. Консультационный совет участвует в разработке новой стратегии, проводит опросы, готовит справки и организует дискуссии. Для банка это значимый канал обратной связи и способ донести позицию менеджмента до максимального количества розничных инвесторов. Есть живой диалог. С другой стороны, сами члены КСА активно общаются с рядовыми акционерами, формируя свои предложения с учетом мнений рынка.

- Сейчас многие инвесторы черпают информацию об эмитентах у блогеров и частных консультантов. Каково ваше отношение к ним?

- Постоянно появляются новые форматы, блогеры или иные квази-СМИ – это просто часть жизни, которую необходимо учитывать. Для нас это также мощный элемент донесения информации до рынка, донесения нашей позиции. Если у институциональных инвесторов есть целый штат сотрудников, профессионально разбирающихся в рынке, то многие розничные инвесторы вынуждены ориентироваться на лидеров мнений. И наш интерес состоит не в том, чтобы о нас писали какие-то хвалебные отзывы, а в том, чтобы у тех людей, которые что-то пишут о банке, была полная и достоверная информация. Мы общаемся со многими блогерами, многие из них обращаются к нам, запрашивают или уточняют информацию. Нам важно, чтобы даже критические публикации были основаны на точной и проверенной информации, подтвержденных цифрах и фактах. И, конечно, у нас есть свои каналы в соцсетях, где мы публикуем официальную информацию.

- Многие аналитики фондового рынка по-прежнему считают акции ВТБ недооцененными относительно конкурентов. Каков здесь, на ваш взгляд, потенциал роста?