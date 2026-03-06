Рейтинг@Mail.ru
06:04 06.03.2026
Chanel зарегистрировал два товарных знака в России
Ушедший из России модный дом Chanel зарегистрировал два товарных знака в стране, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Ушедший из России модный дом Chanel зарегистрировал два товарных знака в стране, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам ведомства, компания подала заявки в декабре 2024 года и в феврале 2025 года. В качестве заявителя указана швейцарская компания "Шанель САРЛ".
Роспатент принял решение зарегистрировать товарный знак "Chanel 2.55", а также изображение фирменного логотипа Chanel.
Как прокомментировали РИА Новости в сервисе проверки контрагентов Rusprofile, теперь под товарным знаком "Chanel 2.55" в России смогут продаваться сумки, ремни для сумок, бумажники и монетницы. На официальном сайте модного дома под этим брендом представлена линия женских сумочек.
В марте 2022 года французские модные дома Louis Vuitton, Hermes, а также Chanel временно закрыли свои бутики в России.
