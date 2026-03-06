На Урале обвиняемый в убийстве медсестры раскаялся в случившемся

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мар – РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в убийстве бывшей жены-медсестры из свердловского Рефтинского, заявил, что ее любил, хотел бы принять участие в ее похоронах и раскаялся в случившемся, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
По данным областных управлений СК РФ и прокуратуры, на медсестру из Рефтинского в здании горбольницы Асбеста напал с ножом ее бывший супруг, она скончалась на месте. В момент совершения преступления мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. По данным МВД, после задержания он рассказал полицейским, что был обижен из-за их расставания, шестеро дочерей переданы сестре погибшей. С февраля супруги находились в бракоразводном процессе и проживали отдельно друг от друга. По уточнению пресс-службы судов региона, фигурант мог нанести медсестре не менее 18 ножевых ударов. В пятницу его арестовали до 3 мая.
"Я попросил моих коллег, представителей ОВД Асбеста, где в одной из камер ИВС содержался под стражей главный фигурант этой громкой криминальной истории, спросить у обвиняемого в жестоком убийстве... хотел бы он принять участие в похоронах погибшей от его многочисленных тяжелых ножевых ранений супруги и хотел бы он попросить прощения у родных за неадекватный и абсолютно дикий поступок? Услышав такой явно неожиданный вопрос, протрезвевший задержанный не сдержался и реально заплакал со словами: "Конечно, да. Я же её любил", – рассказал Горелых.
Он отметил, что фигурант выразил сожаление о случившемся, раскаяние и намерение просить прощения за совершенное. "Насколько прозвучавшие слова были искренними, время покажет. Впрочем, шестерым в один миг осиротевшим несовершеннолетним дочерям убитой женщины теперь от этого легче не станет. Горе, которое не вылечит ни время, ни возраст, ни любые покаяния озверевшего отца", – добавил представитель полицейского главка.