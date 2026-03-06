Рейтинг@Mail.ru
На Урале обвиняемый в убийстве медсестры раскаялся в случившемся - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:23 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/ural-2078969788.html
На Урале обвиняемый в убийстве медсестры раскаялся в случившемся
На Урале обвиняемый в убийстве медсестры раскаялся в случившемся - РИА Новости, 06.03.2026
На Урале обвиняемый в убийстве медсестры раскаялся в случившемся
Мужчина, обвиняемый в убийстве бывшей жены-медсестры из свердловского Рефтинского, заявил, что ее любил, хотел бы принять участие в ее похоронах и раскаялся в... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T12:23:00+03:00
2026-03-06T12:23:00+03:00
происшествия
россия
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865758_0:74:3067:1799_1920x0_80_0_0_bf5d749b15560f31a3ba9cc841eda12e.jpg
https://ria.ru/20260305/prigovor-2078680476.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865758_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_74ca336b88d05e7fc12955454dfe0902.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале обвиняемый в убийстве медсестры раскаялся в случившемся

РИА Новости: обвиняемый в убийстве бывший жены-медсестры заявил, что любил ее

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мар – РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в убийстве бывшей жены-медсестры из свердловского Рефтинского, заявил, что ее любил, хотел бы принять участие в ее похоронах и раскаялся в случившемся, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
По данным областных управлений СК РФ и прокуратуры, на медсестру из Рефтинского в здании горбольницы Асбеста напал с ножом ее бывший супруг, она скончалась на месте. В момент совершения преступления мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. По данным МВД, после задержания он рассказал полицейским, что был обижен из-за их расставания, шестеро дочерей переданы сестре погибшей. С февраля супруги находились в бракоразводном процессе и проживали отдельно друг от друга. По уточнению пресс-службы судов региона, фигурант мог нанести медсестре не менее 18 ножевых ударов. В пятницу его арестовали до 3 мая.
"Я попросил моих коллег, представителей ОВД Асбеста, где в одной из камер ИВС содержался под стражей главный фигурант этой громкой криминальной истории, спросить у обвиняемого в жестоком убийстве... хотел бы он принять участие в похоронах погибшей от его многочисленных тяжелых ножевых ранений супруги и хотел бы он попросить прощения у родных за неадекватный и абсолютно дикий поступок? Услышав такой явно неожиданный вопрос, протрезвевший задержанный не сдержался и реально заплакал со словами: "Конечно, да. Я же её любил", – рассказал Горелых.
Он отметил, что фигурант выразил сожаление о случившемся, раскаяние и намерение просить прощения за совершенное. "Насколько прозвучавшие слова были искренними, время покажет. Впрочем, шестерым в один миг осиротевшим несовершеннолетним дочерям убитой женщины теперь от этого легче не станет. Горе, которое не вылечит ни время, ни возраст, ни любые покаяния озверевшего отца", – добавил представитель полицейского главка.
Владимир Борисов во время оглашения приговора в суде Ханты-Мансийского автономного округа - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
В Югре вынесли приговор по делу об убийстве девочки в 2011 году
5 марта, 11:12
 
ПроисшествияРоссияВалерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала