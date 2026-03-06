На Урале обвиняемый в убийстве медсестры раскаялся в случившемся

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мар – РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в убийстве бывшей жены-медсестры из свердловского Рефтинского, заявил, что ее любил, хотел бы принять участие в ее похоронах и раскаялся в случившемся, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Он отметил, что фигурант выразил сожаление о случившемся, раскаяние и намерение просить прощения за совершенное. "Насколько прозвучавшие слова были искренними, время покажет. Впрочем, шестерым в один миг осиротевшим несовершеннолетним дочерям убитой женщины теперь от этого легче не станет. Горе, которое не вылечит ни время, ни возраст, ни любые покаяния озверевшего отца", – добавил представитель полицейского главка.