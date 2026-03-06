На Урале арестовали обвиняемого в убийстве медсестры

На месте, где мужчина нанес ножевые ранения медсестре в посёлке Рефтинский в Свердловской области

Асбестовский городской суд Свердловской области арестовал 42-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве бывшей жены-медсестры в здании горбольницы, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

"Асбестовский городской суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 мая", – говорится в сообщении.

Отмечается, что преступление было совершено на почве неприязненных отношений. Как сообщает объединенная пресс-служба судов региона, фигуранта зовут Сергей Блискунов, ему уже предъявлено обвинение.

"По версии органов предварительного расследования, Блискунов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес не менее 18 ножевых ударов потерпевшей", – рассказали в инстанции.

РФ. За убийство предусмотрено наказание вплоть до 15 лет лишения свободы, пояснили журналистам в региональном управлении СК

На медсестру напали с ножом в горбольнице Асбеста , сообщали в среду в региональном управлении СК РФ, женщина скончалась на месте. Подозреваемый, ее бывший супруг, задержан, против него возбудили уголовное дело об убийстве. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых , мужчина после задержания рассказал полицейским, что был обижен из-за расставания, в момент задержания у фигуранта при себе имелись наполовину выпитая бутылка водки и сок. Шестеро дочерей переданы сестре погибшей.

С февраля супруги находились в бракоразводном процессе и проживали отдельно друг от друга, добавляли в прокуратуре региона.