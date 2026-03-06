https://ria.ru/20260306/ural-2078947941.html
На Урале арестовали обвиняемого в убийстве медсестры
На Урале арестовали обвиняемого в убийстве медсестры - РИА Новости, 06.03.2026
На Урале арестовали обвиняемого в убийстве медсестры
Асбестовский городской суд Свердловской области арестовал 42-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве бывшей жены-медсестры в здании горбольницы, сообщила... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T11:05:00+03:00
2026-03-06T11:05:00+03:00
2026-03-06T11:36:00+03:00
происшествия
свердловская область
асбест
россия
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
урал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078556458_0:433:960:973_1920x0_80_0_0_06bcdf3d63513b4752a9b4c8d6512774.jpg
https://ria.ru/20260304/krasnojarsk-2078423222.html
https://ria.ru/20250524/kazan-2018895101.html
свердловская область
асбест
россия
урал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078556458_0:343:960:1063_1920x0_80_0_0_3dabc676e24fc94b2394eb1b1395e8db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свердловская область, асбест, россия, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), урал
Происшествия, Свердловская область, Асбест, Россия, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ), Урал
На Урале арестовали обвиняемого в убийстве медсестры
На Урале арестовали обвиняемого в убийстве бывшей жены-медсестры
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мар – РИА Новости.
Асбестовский городской суд Свердловской области арестовал 42-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве бывшей жены-медсестры в здании горбольницы, сообщила пресс-служба
региональной прокуратуры.
"Асбестовский городской суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 мая", – говорится в сообщении.
Отмечается, что преступление было совершено на почве неприязненных отношений. Как сообщает объединенная пресс-служба судов региона, фигуранта зовут Сергей Блискунов, ему уже предъявлено обвинение.
"По версии органов предварительного расследования, Блискунов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес не менее 18 ножевых ударов потерпевшей", – рассказали в инстанции.
За убийство предусмотрено наказание вплоть до 15 лет лишения свободы, пояснили журналистам в региональном управлении СК РФ
.
На медсестру напали с ножом в горбольнице Асбеста
, сообщали в среду в региональном управлении СК РФ, женщина скончалась на месте. Подозреваемый, ее бывший супруг, задержан, против него возбудили уголовное дело об убийстве. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых
, мужчина после задержания рассказал полицейским, что был обижен из-за расставания, в момент задержания у фигуранта при себе имелись наполовину выпитая бутылка водки и сок. Шестеро дочерей переданы сестре погибшей.
С февраля супруги находились в бракоразводном процессе и проживали отдельно друг от друга, добавляли в прокуратуре региона.
Следствие установило, что около трех часов дня мужчина прошел в больницу и поднялся на второй этаж, где после недавнего ремонта еще не вели прием пациентов. После он направился к комнате медсестер – там находились экс-супруга и ее коллега. Он взломал дверь и сразу стал предъявлять претензии, а потом ранил бывшую жену. Вторая женщина пыталась его остановить.