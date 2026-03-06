Рейтинг@Mail.ru
На Урале арестовали обвиняемого в убийстве медсестры - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:05 06.03.2026 (обновлено: 11:36 06.03.2026)
https://ria.ru/20260306/ural-2078947941.html
На Урале арестовали обвиняемого в убийстве медсестры
На Урале арестовали обвиняемого в убийстве медсестры - РИА Новости, 06.03.2026
На Урале арестовали обвиняемого в убийстве медсестры
Асбестовский городской суд Свердловской области арестовал 42-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве бывшей жены-медсестры в здании горбольницы, сообщила... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T11:05:00+03:00
2026-03-06T11:36:00+03:00
происшествия
свердловская область
асбест
россия
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
урал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078556458_0:433:960:973_1920x0_80_0_0_06bcdf3d63513b4752a9b4c8d6512774.jpg
https://ria.ru/20260304/krasnojarsk-2078423222.html
https://ria.ru/20250524/kazan-2018895101.html
свердловская область
асбест
россия
урал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078556458_0:343:960:1063_1920x0_80_0_0_3dabc676e24fc94b2394eb1b1395e8db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, свердловская область, асбест, россия, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), урал
Происшествия, Свердловская область, Асбест, Россия, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ), Урал
На Урале арестовали обвиняемого в убийстве медсестры

На Урале арестовали обвиняемого в убийстве бывшей жены-медсестры

© Фото : СК России по Свердловской областиНа месте, где мужчина нанес ножевые ранения медсестре в посёлке Рефтинский в Свердловской области
На месте, где мужчина нанес ножевые ранения медсестре в посёлке Рефтинский в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Фото : СК России по Свердловской области
На месте, где мужчина нанес ножевые ранения медсестре в посёлке Рефтинский в Свердловской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мар – РИА Новости. Асбестовский городской суд Свердловской области арестовал 42-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве бывшей жены-медсестры в здании горбольницы, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
"Асбестовский городской суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 мая", – говорится в сообщении.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Владельца стоматологии в Красноярске обвинили в истязании супруги
4 марта, 12:26
Отмечается, что преступление было совершено на почве неприязненных отношений. Как сообщает объединенная пресс-служба судов региона, фигуранта зовут Сергей Блискунов, ему уже предъявлено обвинение.
"По версии органов предварительного расследования, Блискунов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес не менее 18 ножевых ударов потерпевшей", – рассказали в инстанции.
За убийство предусмотрено наказание вплоть до 15 лет лишения свободы, пояснили журналистам в региональном управлении СК РФ.
На медсестру напали с ножом в горбольнице Асбеста, сообщали в среду в региональном управлении СК РФ, женщина скончалась на месте. Подозреваемый, ее бывший супруг, задержан, против него возбудили уголовное дело об убийстве. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, мужчина после задержания рассказал полицейским, что был обижен из-за расставания, в момент задержания у фигуранта при себе имелись наполовину выпитая бутылка водки и сок. Шестеро дочерей переданы сестре погибшей.
С февраля супруги находились в бракоразводном процессе и проживали отдельно друг от друга, добавляли в прокуратуре региона.
Следствие установило, что около трех часов дня мужчина прошел в больницу и поднялся на второй этаж, где после недавнего ремонта еще не вели прием пациентов. После он направился к комнате медсестер – там находились экс-супруга и ее коллега. Он взломал дверь и сразу стал предъявлять претензии, а потом ранил бывшую жену. Вторая женщина пыталась его остановить.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
В Казани мужчина убил бывшую супругу
24 мая 2025, 19:22
 
ПроисшествияСвердловская областьАсбестРоссияВалерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)Урал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала