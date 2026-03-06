Украина вернула своих граждан, задержанных в Будапеште

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости РИА. Украина вернула своих граждан, содержавшихся в Будапеште по подозрению в отмывании средства, сообщает глава украинского МИД Андрей Сибига.
Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NAV) заявило ранее в пятницу, что задержало по подозрению в отмывании денег семь граждан Украины, включая бывшего генерала украинских спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота. Венгрия потребовала у Украины объяснений, власти заявили, что все семь граждан в течение дня будут депортированы из Венгрии.
"Нам удалось добиться освобождения семи граждан Украины, которые содержались в Будапеште. Сейчас они уже находятся в безопасности и пересекли украинскую границ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД Украины.
Правительство Венгрии ранее опубликовало видеозапись задержания украинцев, предоставленную венгерским Центром противодействия террору. На кадрах сотрудники центра выводят из бронированных инкассаторских машин людей в черной форме инкассаторов, кладут их на землю лицом вниз с заведенными за спину руками в наручниках без бронежилетов и обуви. Затем показаны опломбированные голубые пакеты с деньгами в кузовах машин.