Рейтинг@Mail.ru
Украина вернула своих граждан, задержанных в Будапеште - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:19 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/ukraina-2079147321.html
Украина вернула своих граждан, задержанных в Будапеште
Украина вернула своих граждан, задержанных в Будапеште - РИА Новости, 06.03.2026
Украина вернула своих граждан, задержанных в Будапеште
Украина вернула своих граждан, содержавшихся в Будапеште по подозрению в отмывании средства, сообщает глава украинского МИД Андрей Сибига. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T23:19:00+03:00
2026-03-06T23:19:00+03:00
в мире
украина
венгрия
будапешт
андрей сибига
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16524/18/165241811_0:212:3855:2380_1920x0_80_0_0_cffaddbdae1a772a5e7f82bf1041b611.jpg
https://ria.ru/20260306/vengriya-2079136662.html
украина
венгрия
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16524/18/165241811_200:0:3656:2592_1920x0_80_0_0_48e5c74c42423c3bdfd2485aae203625.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, будапешт, андрей сибига, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Венгрия, Будапешт, Андрей Сибига, Мирный план США по Украине
Украина вернула своих граждан, задержанных в Будапеште

Украина вернула своих граждан, задержанных по подозрению в отмывании средств

© РИА Новости / Григорий Василенко | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Григорий Василенко
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости РИА. Украина вернула своих граждан, содержавшихся в Будапеште по подозрению в отмывании средства, сообщает глава украинского МИД Андрей Сибига.
Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NAV) заявило ранее в пятницу, что задержало по подозрению в отмывании денег семь граждан Украины, включая бывшего генерала украинских спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота. Венгрия потребовала у Украины объяснений, власти заявили, что все семь граждан в течение дня будут депортированы из Венгрии.
"Нам удалось добиться освобождения семи граждан Украины, которые содержались в Будапеште. Сейчас они уже находятся в безопасности и пересекли украинскую границ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД Украины.
Правительство Венгрии ранее опубликовало видеозапись задержания украинцев, предоставленную венгерским Центром противодействия террору. На кадрах сотрудники центра выводят из бронированных инкассаторских машин людей в черной форме инкассаторов, кладут их на землю лицом вниз с заведенными за спину руками в наручниках без бронежилетов и обуви. Затем показаны опломбированные голубые пакеты с деньгами в кузовах машин.
Валюта и золото, изъятое у граждан Украины на территории Венгрии - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
На Украине рассказали об инкассаторах с золотом и валютой в Венгрии
Вчера, 21:51
 
В миреУкраинаВенгрияБудапештАндрей СибигаМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала