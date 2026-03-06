Рейтинг@Mail.ru
Венгрия потребовала от Киева объяснить, чьи деньги перевозили через страну - РИА Новости, 06.03.2026
20:38 06.03.2026
Венгрия потребовала от Киева объяснить, чьи деньги перевозили через страну
в мире
венгрия
украина
будапешт
петер сийярто
мирный план сша по украине
в мире, венгрия, украина, будапешт, петер сийярто, мирный план сша по украине
В мире, Венгрия, Украина, Будапешт, Петер Сийярто, Мирный план США по Украине
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 6 мар - РИА Новости. Венгрия требует от Украины сообщить, чьи миллионы перевозили через Венгрию и были ли это деньги украинской мафии, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто на протесте против шантажа Украины у украинского посольства в Будапеште.
Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NAV) заявило ранее в пятницу, что задержало по подозрению в отмывании денег семь граждан Украины, включая бывшего генерала украинских спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота. Венгрия потребовала у Украины объяснений, власти заявили, что все семь граждан в течение дня будут депортированы из Венгрии.
"Зачем через Венгрию (с начала 2026 года - ред.) перевозили 900 миллионов долларов и 420 миллионов евро наличными, а также 146 килограммов золота? В чём причина всего этого? Если речь не идет просто о деньгах украинской военной мафии. Мы требуем от украинцев немедленного объяснения. Скажите нам! Чьи это деньги и на что они используются?" - сказал Сийярто.
Украина готова на все ради смены власти в Венгрии, заявил Сийярто
