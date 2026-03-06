Венгрия потребовала от Киева объяснить, чьи деньги перевозили через страну

БУДАПЕШТ, 6 мар - РИА Новости. Венгрия требует от Украины сообщить, чьи миллионы перевозили через Венгрию и были ли это деньги украинской мафии, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто на протесте против шантажа Украины у украинского посольства в Будапеште.