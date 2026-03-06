https://ria.ru/20260306/ukraina-2079126221.html
Сийярто раскритиковал угрозы Зеленского в адрес Орбана
Сийярто раскритиковал угрозы Зеленского в адрес Орбана
Сийярто раскритиковал угрозы Зеленского в адрес Орбана
Угрозы Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана показывают суть украинских властей, это мафия, поднятая на уровень президента,... РИА Новости, 06.03.2026
Сийярто раскритиковал угрозы Зеленского в адрес Орбана
Сийярто: угрозы Зеленского показывают суть властей Украины
БУДАПЕШТ, 6 мар - РИА Новости. Угрозы Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана показывают суть украинских властей, это мафия, поднятая на уровень президента, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто на протесте шантажу Украины у украинского посольства в Будапеште.
"Украина смертельно угрожала премьер-министру Венгрии. Это свидетельствует о его (Зеленского - ред.) отсутствии культуры, но это также показывает, каковы они на самом деле. Ну, они вот такие. Они угрожают и шантажируют. Но это для нас не новость, мы помним это. Мы помним это, потому что нам не нужно представлять украинскую мафию. Мы помним этих головорезов. Сейчас происходит то же самое, только это поднято на президентский уровень", - сказал Сийярто.
На одном из плакатов на митинге было написано "Украина - "государство" мафии".