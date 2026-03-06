Рейтинг@Mail.ru
Сийярто раскритиковал угрозы Зеленского в адрес Орбана - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:37 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/ukraina-2079126221.html
Сийярто раскритиковал угрозы Зеленского в адрес Орбана
Сийярто раскритиковал угрозы Зеленского в адрес Орбана - РИА Новости, 06.03.2026
Сийярто раскритиковал угрозы Зеленского в адрес Орбана
Угрозы Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана показывают суть украинских властей, это мафия, поднятая на уровень президента,... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T20:37:00+03:00
2026-03-06T20:37:00+03:00
в мире
венгрия
украина
будапешт
владимир зеленский
петер сийярто
виктор орбан
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023903974_0:84:1744:1065_1920x0_80_0_0_a50f40f7ceb482fddbfbc60da982a4e9.jpg
https://ria.ru/20260306/siyyarto-2079123944.html
венгрия
украина
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023903974_0:0:1744:1308_1920x0_80_0_0_aaa0a2e3035724114f07d6a78de74378.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, украина, будапешт, владимир зеленский, петер сийярто, виктор орбан, мирный план сша по украине
В мире, Венгрия, Украина, Будапешт, Владимир Зеленский, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Мирный план США по Украине
Сийярто раскритиковал угрозы Зеленского в адрес Орбана

Сийярто: угрозы Зеленского показывают суть властей Украины

© Фото : страница Петера Сийярто в соцсетиГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Фото : страница Петера Сийярто в соцсети
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 6 мар - РИА Новости. Угрозы Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана показывают суть украинских властей, это мафия, поднятая на уровень президента, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто на протесте шантажу Украины у украинского посольства в Будапеште.
"Украина смертельно угрожала премьер-министру Венгрии. Это свидетельствует о его (Зеленского - ред.) отсутствии культуры, но это также показывает, каковы они на самом деле. Ну, они вот такие. Они угрожают и шантажируют. Но это для нас не новость, мы помним это. Мы помним это, потому что нам не нужно представлять украинскую мафию. Мы помним этих головорезов. Сейчас происходит то же самое, только это поднято на президентский уровень", - сказал Сийярто.
На одном из плакатов на митинге было написано "Украина - "государство" мафии".
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Украина готова на все ради смены власти в Венгрии, заявил Сийярто
Вчера, 20:19
 
В миреВенгрияУкраинаБудапештВладимир ЗеленскийПетер СийяртоВиктор ОрбанМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала