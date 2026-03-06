Сийярто раскритиковал угрозы Зеленского в адрес Орбана

"Украина смертельно угрожала премьер-министру Венгрии. Это свидетельствует о его (Зеленского - ред.) отсутствии культуры, но это также показывает, каковы они на самом деле. Ну, они вот такие. Они угрожают и шантажируют. Но это для нас не новость, мы помним это. Мы помним это, потому что нам не нужно представлять украинскую мафию. Мы помним этих головорезов. Сейчас происходит то же самое, только это поднято на президентский уровень", - сказал Сийярто.