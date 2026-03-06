Москалькова обсудила с представителями Лубинца вопрос о без вести пропавших

МОСКВА, 6 мар - РИА Новост и. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что в Белоруссии встретилась с представителями украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца и обсудила вопросы без вести пропавших и передачи пленным посылок.

"Мы постоянно обмениваемся списками, чтобы и по этому каналу можно было найти, возможно, в плену бойцов живыми и все делать возможное для того, чтобы они попали в обменный процесс и быстрее вернулись к родным и близким", - добавила федеральный омбудсмен.