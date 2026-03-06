https://ria.ru/20260306/ukraina-2079125615.html
Москалькова обсудила с представителями Лубинца вопрос о без вести пропавших
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что в Белоруссии встретилась с представителями украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца и обсудила вопросы без вести пропавших и передачи пленным посылок.
"Мы встретились на территории Белоруссии
в пункте пропуска Новая Гута с представителями украинского омбудсмена и очень подробно проговорили несколько кейсов", - сказала она.
Москалькова
отметила, что обсудила с представителями украинского омбудсмена вопросы без вести пропавших и взаимной передачи посылок военнопленным.
"Мы постоянно обмениваемся списками, чтобы и по этому каналу можно было найти, возможно, в плену бойцов живыми и все делать возможное для того, чтобы они попали в обменный процесс и быстрее вернулись к родным и близким", - добавила федеральный омбудсмен.
По ее словам, также удалось договориться с украинской стороной о взаимной передаче посылок для военнопленных и обговорить механизм этого мероприятия.
"Будет задействован и Международный Комитет Красного Креста
, и оба наших офисах и, конечно, учреждения, где содержатся во