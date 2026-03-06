Рейтинг@Mail.ru
Москалькова обсудила с представителями Лубинца вопрос о без вести пропавших - РИА Новости, 06.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:32 06.03.2026 (обновлено: 22:11 06.03.2026)
Москалькова обсудила с представителями Лубинца вопрос о без вести пропавших
и. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что в Белоруссии встретилась с представителями украинского омбудсмена... РИА Новости, 06.03.2026
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
россия
татьяна москалькова
дмитрий лубинец
белоруссия
россия
РИА Новости
Новости
ru-RU
РИА Новости
Москалькова обсудила с представителями Лубинца вопрос о без вести пропавших

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что в Белоруссии встретилась с представителями украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца и обсудила вопросы без вести пропавших и передачи пленным посылок.
"Мы встретились на территории Белоруссии в пункте пропуска Новая Гута с представителями украинского омбудсмена и очень подробно проговорили несколько кейсов", - сказала она.
Москалькова отметила, что обсудила с представителями украинского омбудсмена вопросы без вести пропавших и взаимной передачи посылок военнопленным.
"Мы постоянно обмениваемся списками, чтобы и по этому каналу можно было найти, возможно, в плену бойцов живыми и все делать возможное для того, чтобы они попали в обменный процесс и быстрее вернулись к родным и близким", - добавила федеральный омбудсмен.
По ее словам, также удалось договориться с украинской стороной о взаимной передаче посылок для военнопленных и обговорить механизм этого мероприятия.
"Будет задействован и Международный Комитет Красного Креста, и оба наших офисах и, конечно, учреждения, где содержатся во
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Москалькова рассказала о возвращенных с Украины пленных
5 марта, 18:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБелоруссияРоссияТатьяна МоскальковаДмитрий Лубинец
 
 
