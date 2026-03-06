"Все отдаст". В США сообщили плохие новости Украине из-за Ирана

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Предложение Владимира Зеленского передать странам Ближнего Востока украинские перехватчики дронов в обмен на ракеты Patriot не приведет к желаемому для Киева результату, заявил военный аналитик, подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
"Я не думаю, что это как-то повлияет на ситуацию на Украине <…>. Не стоит ожидать, что Киев вдруг все отдаст Соединенным Штатам или Израилю. Очевидно, что дроны нужны ему для собственных нужд <…> Поэтому они не захотят избавляться от тех, что у них есть. Таким образом, масштаб обмена, вероятно, будет совсем небольшим", — сказал он.
Во вторник Зеленский предлагал странам Ближнего Востока, где сейчас обострилась обстановка из-за операции США и Израиля против Ирана, некие украинские перехватчики дронов, с помощью которых ВСУ не в состоянии даже надежно защитить объекты в Киеве. При этом взамен он выпрашивал ракеты Patriot и требовал содействия в достижении перемирия на Украине.
Накануне газета Handelsblatt со ссылкой на источники в военных кругах сообщила, что нападение США и Израиля на Иран привело к дефициту ракет для ЗРК Patriot. По информации издания, конфликт на Ближнем Востоке потребовал от США и стран Персидского залива использования огромного числа зенитных ракет.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Американский лидер Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.