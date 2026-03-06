Рейтинг@Mail.ru
"Все отдаст". В США сообщили плохие новости Украине из-за Ирана - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:31 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/ukraina-2079125404.html
"Все отдаст". В США сообщили плохие новости Украине из-за Ирана
"Все отдаст". В США сообщили плохие новости Украине из-за Ирана - РИА Новости, 06.03.2026
"Все отдаст". В США сообщили плохие новости Украине из-за Ирана
Предложение Владимира Зеленского передать странам Ближнего Востока украинские перехватчики дронов в обмен на ракеты Patriot не приведет к желаемому для Киева... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T20:31:00+03:00
2026-03-06T20:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
израиль
ближний восток
владимир зеленский
дэниел дэвис
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079089758_0:64:1024:640_1920x0_80_0_0_b0e9efde8d4fc088d83aae3ddd2c84d2.jpg
https://ria.ru/20260306/ssha-2079109314.html
https://ria.ru/20260306/ormuz-2079051411.html
https://ria.ru/20260306/tramp-2079077611.html
сша
израиль
ближний восток
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079089758_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_6e2f4bc2d3394d029cddf3b0fb4e9c9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, ближний восток, владимир зеленский, дэниел дэвис, дональд трамп, вооруженные силы украины, украина, военная операция сша и израиля против ирана
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Израиль, Ближний Восток, Владимир Зеленский, Дэниел Дэвис, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Украина, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Все отдаст". В США сообщили плохие новости Украине из-за Ирана

Дэвис: предложение Зеленского о помощи США против Ирана никак не поможет Украине

© AP Photo / Mohsen GanjiДым на месте взрыва в Тегеране
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© AP Photo / Mohsen Ganji
Дым на месте взрыва в Тегеране
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Предложение Владимира Зеленского передать странам Ближнего Востока украинские перехватчики дронов в обмен на ракеты Patriot не приведет к желаемому для Киева результату, заявил военный аналитик, подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
"Я не думаю, что это как-то повлияет на ситуацию на Украине <…>. Не стоит ожидать, что Киев вдруг все отдаст Соединенным Штатам или Израилю. Очевидно, что дроны нужны ему для собственных нужд <…> Поэтому они не захотят избавляться от тех, что у них есть. Таким образом, масштаб обмена, вероятно, будет совсем небольшим", — сказал он.
Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на палубу авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции Эпическая ярость - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Сосед России предложил США свою территорию для операции в Иране
Вчера, 19:08
Дэвис также отметил, что Иран — большая и сильная страна, так что Украине вряд ли получится хоть как-то "помочь" США в противостоянии с ним.
Во вторник Зеленский предлагал странам Ближнего Востока, где сейчас обострилась обстановка из-за операции США и Израиля против Ирана, некие украинские перехватчики дронов, с помощью которых ВСУ не в состоянии даже надежно защитить объекты в Киеве. При этом взамен он выпрашивал ракеты Patriot и требовал содействия в достижении перемирия на Украине.
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
"Это шок". В Британии забили тревогу из-за последствий ударов по Ирану
Вчера, 15:46
Накануне газета Handelsblatt со ссылкой на источники в военных кругах сообщила, что нападение США и Израиля на Иран привело к дефициту ракет для ЗРК Patriot. По информации издания, конфликт на Ближнем Востоке потребовал от США и стран Персидского залива использования огромного числа зенитных ракет.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Американский лидер Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Дым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
"Тысячи жизней": план Трампа против Ирана вызвал переполох на Западе
Вчера, 17:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАИзраильБлижний ВостокВладимир ЗеленскийДэниел ДэвисДональд ТрампВооруженные силы УкраиныУкраинаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала