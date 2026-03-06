https://ria.ru/20260306/ukraina-2079120427.html
Протестующие венгры криками реагировали на угрозы Зеленского Орбану
Протестующие венгры криками реагировали на угрозы Зеленского Орбану - РИА Новости, 06.03.2026
Протестующие венгры криками реагировали на угрозы Зеленского Орбану
Протестующие у посольства Украины в Будапеште венгры кричали "не позволим" и свистели, когда организаторы упомянули угрозы Владимира Зеленского в адрес... РИА Новости, 06.03.2026
БУДАПЕШТ, 6 мар - РИА Новости. Протестующие у посольства Украины в Будапеште венгры кричали "не позволим" и свистели, когда организаторы упомянули угрозы Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, передает корреспондент РИА Новости.
"Зеленский сказал, что если Виктор Орбан
не поддержит военные амбиции Украины
, он передаст адрес премьер-министра своим солдатам, которые тогда будут говорить с ним на своем языке", - напомнил председатель Движения национального сопротивления, организовавшего акцию протеста, Габор Сюч.
Собравшаяся толпа из нескольких сотен человек начала свистеть и кричать "не позволим!"
"Это не пустая угроза. Я очень боюсь за премьер-министра. Надеюсь, что охрана хорошо его бережет", - сказал РИА Новости один из участников митинга.
Сюч заявил, что Зеленский
тем самым "угрожал всему венгерскому народу, который представляет Орбан".
"Это беспрецедентно, и мы это категорически отвергаем!" - подчеркнул он.
Зеленский в четверг начал угрожать премьеру Венгрии
встречей с боевиками ВСУ
из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС
для Украины.