Протестующие венгры криками реагировали на угрозы Зеленского Орбану - РИА Новости, 06.03.2026
19:56 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/ukraina-2079120427.html
Протестующие венгры криками реагировали на угрозы Зеленского Орбану
в мире
украина
венгрия
виктор орбан
владимир зеленский
вооруженные силы украины
евросоюз
мирный план сша по украине
в мире, украина, венгрия, виктор орбан, владимир зеленский, вооруженные силы украины, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Мирный план США по Украине
Протестующие венгры криками реагировали на угрозы Зеленского Орбану

РИА Новости: протестующие у посольства Украины в Будапеште кричали "не позволим"

© AP Photo / Anna SzilagyiФлаг Венгрии
Флаг Венгрии - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© AP Photo / Anna Szilagyi
Флаг Венгрии. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 6 мар - РИА Новости. Протестующие у посольства Украины в Будапеште венгры кричали "не позволим" и свистели, когда организаторы упомянули угрозы Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, передает корреспондент РИА Новости.
"Зеленский сказал, что если Виктор Орбан не поддержит военные амбиции Украины, он передаст адрес премьер-министра своим солдатам, которые тогда будут говорить с ним на своем языке", - напомнил председатель Движения национального сопротивления, организовавшего акцию протеста, Габор Сюч.
Собравшаяся толпа из нескольких сотен человек начала свистеть и кричать "не позволим!"
"Это не пустая угроза. Я очень боюсь за премьер-министра. Надеюсь, что охрана хорошо его бережет", - сказал РИА Новости один из участников митинга.
Сюч заявил, что Зеленский тем самым "угрожал всему венгерскому народу, который представляет Орбан".
"Это беспрецедентно, и мы это категорически отвергаем!" - подчеркнул он.
Зеленский в четверг начал угрожать премьеру Венгрии встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины.
