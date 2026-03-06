Протестующие венгры криками реагировали на угрозы Зеленского Орбану

БУДАПЕШТ, 6 мар - РИА Новости. Протестующие у посольства Украины в Будапеште венгры кричали "не позволим" и свистели, когда организаторы упомянули угрозы Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, передает корреспондент РИА Новости.

"Зеленский сказал, что если Виктор Орбан не поддержит военные амбиции Украины , он передаст адрес премьер-министра своим солдатам, которые тогда будут говорить с ним на своем языке", - напомнил председатель Движения национального сопротивления, организовавшего акцию протеста, Габор Сюч.

Собравшаяся толпа из нескольких сотен человек начала свистеть и кричать "не позволим!"

"Это не пустая угроза. Я очень боюсь за премьер-министра. Надеюсь, что охрана хорошо его бережет", - сказал РИА Новости один из участников митинга.

Сюч заявил, что Зеленский тем самым "угрожал всему венгерскому народу, который представляет Орбан".

"Это беспрецедентно, и мы это категорически отвергаем!" - подчеркнул он.