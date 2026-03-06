Рейтинг@Mail.ru
Украина удерживает еще семь жителей Курской области, заявила Москалькова
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:49 06.03.2026
Украина удерживает еще семь жителей Курской области, заявила Москалькова
Украина удерживает еще семь жителей Курской области, заявила Москалькова - РИА Новости, 06.03.2026
Украина удерживает еще семь жителей Курской области, заявила Москалькова
Украина продолжает удерживать ещё семь жителей Курской области, трое из них размещены в ПВР, четверо живут у родственников, заявила РИА Новости уполномоченный... РИА Новости, 06.03.2026
специальная военная операция на украине
украина
курская область
россия
татьяна москалькова
украина
курская область
россия
украина, курская область, россия, татьяна москалькова
Специальная военная операция на Украине, Украина, Курская область, Россия, Татьяна Москалькова
Украина удерживает еще семь жителей Курской области, заявила Москалькова

РИА Новости: Москалькова заявила об удерживаемых Украиной еще семерых курянах

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Украина продолжает удерживать ещё семь жителей Курской области, трое из них размещены в ПВР, четверо живут у родственников, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«
"К сожалению, сегодня продолжают удерживаться еще семь человек на территории Украины", - сказала Москалькова.
Она отметила, что трое курских жителей остаются в пункте временного размещения, ещё четверо - размещены у родственников.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКурская областьРоссияТатьяна Москалькова
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
