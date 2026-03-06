Россия вернула с Украины еще троих жителей Курской области

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Трех жителей Курской обрасти, которых удерживали на Украине в качестве заложников, удалось вернуть в Россию, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
«
"Это Танкович Михаил, Бугай Юлия и Пиковцова Людмила Петровна. Людмила Петровна и Юлия — бабушка и внучка", — рассказала она.
Еще семерых киевский режим продолжает удерживать. Трое из них остаются в пункте временного размещения, четверо — находятся у родственников. Омбудсмен продолжает диалог по их освобождению с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом.
Ранее, в пятницу и четверг, Москва и Киев передали друг другу по 500 военнопленных. Двести россиян накануне прибыли в столицу, еще 300 человек сейчас находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Затем их доставят на родину для лечения и реабилитации в учреждениях Минобороны.
В конце прошлого месяца стороны также обменялись телами погибших военнослужащих. Договоренностей по гуманитарным вопросам стороны достигли в Женеве 17-18 февраля.