Россия вернула с Украины еще троих жителей Курской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:45 06.03.2026 (обновлено: 20:15 06.03.2026)
Россия вернула с Украины еще троих жителей Курской области
Россия вернула с Украины еще троих жителей Курской области - РИА Новости, 06.03.2026
Россия вернула с Украины еще троих жителей Курской области
Трех жителей Курской обрасти, которых удерживали на Украине в качестве заложников, удалось вернуть в Россию, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам... РИА Новости, 06.03.2026
украина
россия
татьяна москалькова
курская область
специальная военная операция на украине
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
россия
курская область
украина, россия, татьяна москалькова, курская область, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Украина, Россия, Татьяна Москалькова, Курская область, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Россия вернула с Украины еще троих жителей Курской области

РИА Новости: Москалькова заявила о возвращении с Украины еще троих курян

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Трех жителей Курской обрасти, которых удерживали на Украине в качестве заложников, удалось вернуть в Россию, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
«

"Это Танкович Михаил, Бугай Юлия и Пиковцова Людмила Петровна. Людмила Петровна и Юлия — бабушка и внучка", — рассказала она.

Еще семерых киевский режим продолжает удерживать. Трое из них остаются в пункте временного размещения, четверо — находятся у родственников. Омбудсмен продолжает диалог по их освобождению с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом.
Ранее, в пятницу и четверг, Москва и Киев передали друг другу по 500 военнопленных. Двести россиян накануне прибыли в столицу, еще 300 человек сейчас находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Затем их доставят на родину для лечения и реабилитации в учреждениях Минобороны.
В конце прошлого месяца стороны также обменялись телами погибших военнослужащих. Договоренностей по гуманитарным вопросам стороны достигли в Женеве 17-18 февраля.

Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Один из вернувшихся из плена бойцов считался погибшим, заявила Москалькова
