Украинский депутат назвал Зеленского идиотом - РИА Новости, 06.03.2026
16:28 06.03.2026 (обновлено: 16:30 06.03.2026)
Украинский депутат назвал Зеленского идиотом
Украинский депутат назвал Зеленского идиотом - РИА Новости, 06.03.2026
Украинский депутат назвал Зеленского идиотом
Депутат от украинской партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев предположил, что Владимир Зеленский является идиотом, поскольку позволяет себе угрозы в... РИА Новости, 06.03.2026
в мире, венгрия, украина, киев, владимир зеленский, владимир арьев, виктор орбан, европейская солидарность, вооруженные силы украины, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Венгрия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Арьев, Виктор Орбан, Европейская солидарность, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Мирный план США по Украине
Украинский депутат назвал Зеленского идиотом

Депутат Рады Арьев предположил, что Зеленский может быть идиотом

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Депутат от украинской партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев предположил, что Владимир Зеленский является идиотом, поскольку позволяет себе угрозы в адрес венгерского премьера Виктора Орбана.
Зеленский в четверг начал угрожать премьеру Венгрии встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины.
"Либо Зеленский - идиот, либо он решил подыграть Орбану", - сказал Арьев, слова которого приводит газета Monde. Издание напоминает, что в апреле в Венгрии состоятся парламентские выборы.
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
В Крыму назвали угрозы Зеленского в адрес Орбана психозом
Вчера, 16:12
 
