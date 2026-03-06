https://ria.ru/20260306/ukraina-2079063167.html
Украинский депутат назвал Зеленского идиотом
Украинский депутат назвал Зеленского идиотом - РИА Новости, 06.03.2026
Украинский депутат назвал Зеленского идиотом
Депутат от украинской партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев предположил, что Владимир Зеленский является идиотом, поскольку позволяет себе угрозы в... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T16:28:00+03:00
2026-03-06T16:28:00+03:00
2026-03-06T16:30:00+03:00
в мире
венгрия
украина
киев
владимир зеленский
владимир арьев
виктор орбан
европейская солидарность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070038337_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_b9c26d4469391ecde62f73f480adbd8c.jpg
https://ria.ru/20260306/krym-2079058727.html
венгрия
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070038337_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_f4b51f372ae2a021336a93ea4f8b0d6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, украина, киев, владимир зеленский, владимир арьев, виктор орбан, европейская солидарность, вооруженные силы украины, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Венгрия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Арьев, Виктор Орбан, Европейская солидарность, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Мирный план США по Украине
Украинский депутат назвал Зеленского идиотом
Депутат Рады Арьев предположил, что Зеленский может быть идиотом