На Украине завели дело после задержания в Венгрии семи украинцев

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Уголовное дело заведено на Украине в связи с задержанием семи граждан страны в Венгрии по подозрению в отмывании денег, сообщает украинская полиция.

Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NAV) заявило в пятницу, что задержало семь граждан Украины по подозрению в отмывании денег, включая бывшего генерала украинских спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота. Венгрия потребовала у Украины объяснений.

"Нацполиция Украины начала уголовные производства по факту похищения граждан Украины и служебного автомобиля "Ощадбанк" на территории Венгрии. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 146 уголовного кодекса Украины "Незаконное лишение свободы или похищение человека" и статьи 147 уголовного кодекса Украины "Захват заложников", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале нацполиции.