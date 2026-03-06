https://ria.ru/20260306/ukraina-2079044711.html
На Украине завели дело после задержания в Венгрии семи украинцев
На Украине завели дело после задержания в Венгрии семи украинцев - РИА Новости, 06.03.2026
На Украине завели дело после задержания в Венгрии семи украинцев
Уголовное дело заведено на Украине в связи с задержанием семи граждан страны в Венгрии по подозрению в отмывании денег, сообщает украинская полиция. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T15:31:00+03:00
2026-03-06T15:31:00+03:00
2026-03-06T15:31:00+03:00
в мире
украина
венгрия
австрия
ощадбанк
европол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146066/32/1460663220_0:6:3032:1712_1920x0_80_0_0_09bcfbd8c1682fbc0793aee8e632782f.jpg
https://ria.ru/20260306/vengrija-2079029174.html
украина
венгрия
австрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146066/32/1460663220_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1e371190d589a512804f5e3427ab2906.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, венгрия, австрия, ощадбанк, европол
В мире, Украина, Венгрия, Австрия, Ощадбанк, Европол
На Украине завели дело после задержания в Венгрии семи украинцев
На Украине завели уголовное дело после задержания в Венгрии семи украинцев
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Уголовное дело заведено на Украине в связи с задержанием семи граждан страны в Венгрии по подозрению в отмывании денег, сообщает украинская полиция.
Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NAV) заявило в пятницу, что задержало семь граждан Украины по подозрению в отмывании денег, включая бывшего генерала украинских спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота. Венгрия потребовала у Украины объяснений.
"Нацполиция Украины начала уголовные производства по факту похищения граждан Украины и служебного автомобиля "Ощадбанк" на территории Венгрии. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 146 уголовного кодекса Украины "Незаконное лишение свободы или похищение человека" и статьи 147 уголовного кодекса Украины "Захват заложников", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале нацполиции.
Там добавили, что украинская полиция по официальным каналам обратилась к сотрудникам Европола, налогово-таможенной службы Венгрии и полиции, а также осуществляет "координацию действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия".