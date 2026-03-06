https://ria.ru/20260306/ukraina-2078936371.html
СМИ узнали, когда украинцы начнут работу на базах США на Ближнем Востоке
СМИ узнали, когда украинцы начнут работу на базах США на Ближнем Востоке - РИА Новости, 06.03.2026
СМИ узнали, когда украинцы начнут работу на базах США на Ближнем Востоке
Украинские специалисты по борьбе с беспилотниками, которых Владимир Зеленский поручил отправить в страны Ближнего Востока якобы по просьбе США, начнут работу на РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T10:25:00+03:00
2026-03-06T10:25:00+03:00
2026-03-06T10:29:00+03:00
в мире
сша
ближний восток
киев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024944035_0:115:2559:1554_1920x0_80_0_0_fdb93d0ceaac81d64f8c61f191bab7b3.jpg
https://ria.ru/20260304/zelenskij-2078441107.html
сша
ближний восток
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024944035_19:0:2288:1702_1920x0_80_0_0_01c160dc9d1c4f91cf3492a116496a3c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, ближний восток, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Ближний Восток, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ узнали, когда украинцы начнут работу на базах США на Ближнем Востоке
Reuters: украинцы начнут работу на базах США на Ближнем Востоке в ближайшие дни