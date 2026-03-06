Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, когда украинцы начнут работу на базах США на Ближнем Востоке - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:25 06.03.2026 (обновлено: 10:29 06.03.2026)
https://ria.ru/20260306/ukraina-2078936371.html
СМИ узнали, когда украинцы начнут работу на базах США на Ближнем Востоке
СМИ узнали, когда украинцы начнут работу на базах США на Ближнем Востоке - РИА Новости, 06.03.2026
СМИ узнали, когда украинцы начнут работу на базах США на Ближнем Востоке
Украинские специалисты по борьбе с беспилотниками, которых Владимир Зеленский поручил отправить в страны Ближнего Востока якобы по просьбе США, начнут работу на РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T10:25:00+03:00
2026-03-06T10:29:00+03:00
в мире
сша
ближний восток
киев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024944035_0:115:2559:1554_1920x0_80_0_0_fdb93d0ceaac81d64f8c61f191bab7b3.jpg
https://ria.ru/20260304/zelenskij-2078441107.html
сша
ближний восток
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024944035_19:0:2288:1702_1920x0_80_0_0_01c160dc9d1c4f91cf3492a116496a3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, ближний восток, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Ближний Восток, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ узнали, когда украинцы начнут работу на базах США на Ближнем Востоке

Reuters: украинцы начнут работу на базах США на Ближнем Востоке в ближайшие дни

© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Leon RedfernПара истребителей ВВС США F-35A Lightning II на авиабазе Аль-Удейд, Катар
Пара истребителей ВВС США F-35A Lightning II на авиабазе Аль-Удейд, Катар - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Leon Redfern
Пара истребителей ВВС США F-35A Lightning II на авиабазе Аль-Удейд, Катар. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Украинские специалисты по борьбе с беспилотниками, которых Владимир Зеленский поручил отправить в страны Ближнего Востока якобы по просьбе США, начнут работу на американских военных базах уже в ближайшие дни, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на свои источники.
"По словам источника, знакомого с ситуацией, США запросили помощь в защите своих баз и солдат в некоторых странах региона, и Зеленский дал соответствующее указание своим военным. Украинцы начнут работу "в ближайшие несколько дней", - говорится в материале агентства.
Ранее Зеленский заявил, что якобы по просьбе США отправит в страны Ближнего Востока специалистов по борьбе с БПЛА, с помощью которых ВСУ не в состоянии даже надежно защитить объекты в Киеве. При этом он не уточнил, ни сколько специалистов направит Киев, ни куда конкретно.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
"Уже на гуталине". Захарова пошутила о словах Зеленского о Ближнем Востоке
4 марта, 13:21
 
В миреСШАБлижний ВостокКиевВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала