Украина утверждает, что Венгрия похитили семь инкассаторов

Как утверждает Сибига, украинская сторона не знает причин задержания своих граждан и их местонахождения. Сибига обвинил Венгрию в захвате заложников, краже и государственном терроризме. Киев направил официальную ноту с требованием освободить украинских граждан и намерен обратиться в Евросоюз с требованием квалифицировать действия Венгрии.