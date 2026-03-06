Украина утверждает, что Венгрия похитили семь инкассаторов

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Глава МИД Украины Андрей Сибига утверждает, что власти Венгрии похитили семерых граждан Украины, работающих в украинском государственном "Ощадбанке".
"Сегодня в Будапеште венгерские власти взяли в заложники семь граждан Украины... Эти семеро украинцев являются сотрудниками государственного "Ощадбанка", которые выполняли рейс на двух инкассаторских автомобилях между Австрией и Украиной, перевозя деньги и ценности в рамках регулярных перевозок между государственными банками", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского МИД.
Как утверждает Сибига, украинская сторона не знает причин задержания своих граждан и их местонахождения. Сибига обвинил Венгрию в захвате заложников, краже и государственном терроризме. Киев направил официальную ноту с требованием освободить украинских граждан и намерен обратиться в Евросоюз с требованием квалифицировать действия Венгрии.