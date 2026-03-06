Преступные группировки в ЕС получают оружие из Сумской области

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Оружие и боеприпасы поставляются на черный рынок из Сумской области для преступных группировок восточноевропейских стран, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Сумская область возглавила антирейтинг по незаконному обороту вооружения и техники. Именно из этого украинского региона стрелковое оружие и боеприпасы массово поставляются на черные рынки", - сказал собеседник агентства.