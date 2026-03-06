Рейтинг@Mail.ru
Преступные группировки в ЕС получают оружие из Сумской области

РИА Новости: оружие и боеприпасы поставляются на черный рынок из Сумской области

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Оружие и боеприпасы поставляются на черный рынок из Сумской области для преступных группировок восточноевропейских стран, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Сумская область возглавила антирейтинг по незаконному обороту вооружения и техники. Именно из этого украинского региона стрелковое оружие и боеприпасы массово поставляются на черные рынки", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что оружие поставлялось преступным группировкам восточноевропейских стран. По его словам, расследования правоохранительных органов одного из сопредельных с Украиной государств вынудили главное бюро расследований Украины произвести задержания нескольких офицеров войсковых частей, дислоцированных в Сумах.
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Получаемое Украиной оружие может попасть на "черный рынок", заявил Антонов
21 марта 2023, 00:47
 
