Преступные группировки в ЕС получают оружие из Сумской области

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Оружие и боеприпасы поставляются на черный рынок из Сумской области для преступных группировок восточноевропейских стран, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Сумская область возглавила антирейтинг по незаконному обороту вооружения и техники. Именно из этого украинского региона стрелковое оружие и боеприпасы массово поставляются на черные рынки", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что оружие поставлялось преступным группировкам восточноевропейских стран. По его словам, расследования правоохранительных органов одного из сопредельных с Украиной государств вынудили главное бюро расследований Украины произвести задержания нескольких офицеров войсковых частей, дислоцированных в Сумах.
