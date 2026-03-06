Украинцы продают мотоциклы и электросамокаты как средство от ТЦК

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Украинцы называют мотоциклы и электросамокаты в объявлениях о продаже "средством от ТЦК" (территориальных центров комплектования - военкоматов), выяснил корреспондент РИА Новости.
Пользователь Мирослав создал объявление с названием "Средство от ТЦК электросамокат". Автор похожей публикации, Максим, называет быстрый проезд сквозь блокпосты и ТЦК главной особенностью транспортного средства.
"Он настолько надежный, что спокойно можно ездить между городами и не бояться ТЦК на блокпостах", – написал он.
Пользователь Егор, который продает мотоцикл, также указывает, что такой транспорт ТЦК не тормозят.
"Эконом-вариант ездить из деревни в город на работу или ездить по деревне, отличный вариант. Или убегать от ТЦК. Спокойно доедете из дома на работу и с работы домой, никто вас по дороге не упакует в бус", - пишет о продаже своего мотоцикла Татьяна.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
