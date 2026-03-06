Рейтинг@Mail.ru
Украинцы продают мотоциклы и электросамокаты как средство от ТЦК - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:06 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/ukraina-2078895164.html
Украинцы продают мотоциклы и электросамокаты как средство от ТЦК
Украинцы продают мотоциклы и электросамокаты как средство от ТЦК - РИА Новости, 06.03.2026
Украинцы продают мотоциклы и электросамокаты как средство от ТЦК
Украинцы называют мотоциклы и электросамокаты в объявлениях о продаже "средством от ТЦК" (территориальных центров комплектования - военкоматов), выяснил... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T03:06:00+03:00
2026-03-06T03:06:00+03:00
вооруженные силы украины
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062956437_0:44:651:410_1920x0_80_0_0_29aa6998c9f131cda28a61ee3460e651.jpg
https://ria.ru/20260227/ukraintsy-2077041660.html
https://ria.ru/20260221/ukraina-2076002782.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062956437_8:0:555:410_1920x0_80_0_0_d1ecbfb0a919e2786c129de9be665e04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, в мире, украина
Вооруженные силы Украины, В мире, Украина
Украинцы продают мотоциклы и электросамокаты как средство от ТЦК

РИА Новости: украинцы называют электросамокаты средством от ТЦК

© Фото : Одесский горсоветСотрудник военкомата
Сотрудник военкомата - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Фото : Одесский горсовет
Сотрудник военкомата. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Украинцы называют мотоциклы и электросамокаты в объявлениях о продаже "средством от ТЦК" (территориальных центров комплектования - военкоматов), выяснил корреспондент РИА Новости.
Пользователь Мирослав создал объявление с названием "Средство от ТЦК электросамокат". Автор похожей публикации, Максим, называет быстрый проезд сквозь блокпосты и ТЦК главной особенностью транспортного средства.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Десятки похищенных ТЦК украинцев содержатся под Харьковом
27 февраля, 06:30
"Он настолько надежный, что спокойно можно ездить между городами и не бояться ТЦК на блокпостах", – написал он.
Пользователь Егор, который продает мотоцикл, также указывает, что такой транспорт ТЦК не тормозят.
"Эконом-вариант ездить из деревни в город на работу или ездить по деревне, отличный вариант. Или убегать от ТЦК. Спокойно доедете из дома на работу и с работы домой, никто вас по дороге не упакует в бус", - пишет о продаже своего мотоцикла Татьяна.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Украинец отбился огнетушителем от сотрудников ТЦК
21 февраля, 18:29
 
Вооруженные силы УкраиныВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала