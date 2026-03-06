"Еще больше возможностей". США подтолкнули Украину к неизбежному

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости, Виктор Жданов. Зеленский обеспокоен тем, что внимание мира сосредоточилось на Ближнем Востоке. Операция США в Иране может значительно ослабить военный потенциал киевского режима. Одновременно Дональд Трамп разразился жесткими заявлениями в адрес Украины. Что грозит Киеву — в материале РИА Новости.

Цирк с ракетами

Пока война в Иране не повлияла на военные поставки Украине, но опасения есть, признает Зеленский. В первую очередь Киев боится лишиться американских противовоздушных ракет, которые сейчас нужнее Вашингтону и его ближневосточным союзникам.

Зенитные комплексы Patriot активно применяют против иранских БПЛА Shahed. Боеприпас стоимостью четыре миллиона долларов расходуется на уничтожение беспилотника за 20 тысяч. Как отмечает Bloomberg, дешевое оружие поглощает ресурсы, предназначенные для борьбы с более серьезными угрозами, одновременно создавая для США риски истощения.

Белый дом тем временем считает, что в конфликте с Ираном мог рассчитывать на гораздо больший арсенал, если бы не Украина. По словам Трампа, у США были боеприпасы "высшего класса", значительную часть которых отдали "очень глупо, бесплатно" Киеву, когда "богатые нации" Ближнего Востока могли бы купить их в больших объемах.

"Сонный Джо Байден тратил все свое время и деньги нашей страны, отдавая все украинскому Ф. Т. (Финеасу Тейлору. — Прим. ред.) Барнуму (Зеленскому!). Сотни миллиардов долларов. И хотя раздал так много (оружия. — Прим. ред.) сверхвысокого качества (бесплатно!), он не потрудился заменить его", — написал американский лидер.

Барнум известен как шоумен и один из основателей индустрии массовых развлечений XIX века, в том числе бродячего цирка. Он прославился формулой "публике нужно зрелище", став образцом агрессивного пиара и "показухи". На этом поприще, но уже в мировом масштабе по-прежнему пытается снискать успех и Зеленский.

Предложения с подвохом

В ближайшие недели и месяцы мировые державы могут забыть про украинский конфликт — и это тоже увеличивает беспокойство в окружении Зеленского, пишет немецкая газета Berliner Zeitung. Неназванный европейский дипломат при этом заявил изданию, что еще до атаки на Иран американцы стали меньше интересоваться событиями на Украине и терять терпение по отношению к ее властям.

Ближневосточное обострение приводит к дополнительным проблемам для Зеленского, хотя он и был в числе первых, кто публично поддержали начало американской операции, и выступил за свержение руководителей Ирана. Вероятно, все по тем же причинам: угодить Трампу и не выпадать из информационной повестки.

Вдобавок Зеленский стал делать больше громогласных заявлений. Например, предложил ближневосточным странам обмениваться оружием — якобы у Киева есть чем восполнить какие-то позиции их оружейного дефицита в обмен на нехватку части собственного арсенала. Однако ничего конкретного глава киевского режима не сказал.

Кроме того, он пообещал лидерам монархий Персидского залива бороться с иранскими беспилотниками, но при условии, что они должны каким-то образом повлиять на позицию России по прекращению огня на два месяца. И вот когда перемирие наступит, Украина направит "лучших операторов" перехватчиков.

Financial Times со ссылкой на источники пишет, что США и как минимум одна страна Персидского залива уже ведут переговоры о закупке украинских беспилотников для использования в операции "Эпическая ярость". Официально это никто не подтверждал.

Как подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова, киевский режим никому и ничем помочь не в состоянии, а слова Зеленского — всего лишь блеф и личное стремление попиариться вокруг конфликта на Ближнем Востоке.

Кровавый хоровод

Многое зависит от продолжительности ближневосточного конфликта, но в перспективе Киеву грозят очень большие проблемы из-за военных действий в Иране, отмечает военный эксперт Юрий Кнутов.

"Если это продлится три-четыре недели, то однозначно будут большие проблемы с Patriot и отчасти с некоторыми видами беспилотников, системами радиоэлектронной борьбы и радиостанциями. То есть возникает угроза сразу нескольким видам поставок. Ключевая, конечно, Patriot. В общем-то, без них и так дырявое небо Украины станет практически открытым. ВСУ смогут работать только по маловысотным целям. Немецкие ракеты IRIS-T и боеприпасы для норвежско-американского NASAMS продолжат поставляться, но для борьбы с баллистическими целями или крылатыми ракетами у Украины средств не будет. Проблемы возникнут не по всем позициям, но по принципиальным. Появляется существенно больше возможностей для ударов по украинскому ВПК", — поясняет Кнутов.

В то же время Зеленский может заранее нагнетать опасения, чтобы получить больше поставок из Европы и не допустить недостатка вооружений. Но для этого ему важно не превратиться в "героя второго плана".

"Зеленский привык быть новогодней елкой, чтоб вокруг него водили хороводы. Да, Украина долго была в центре внимания, а сейчас СМИ в основном говорят о войне на Ближнем Востоке. Но на что ему жаловаться? Оружие пока поступает, разведданными с ним делятся, связью тоже обеспечивают. Еще и думают, как правильно выделить 90 миллиардов, обойдя Венгрию", — говорит политолог Александр Дудчак.