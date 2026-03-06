Уиткофф рассказал об ожиданиях от переговоров по Украине

ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. Вашингтон ожидает прогресса в урегулировании конфликта на Украине в ближайшие недели, заявил в пятницу спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.

Как рассказал источник РИА Новости, стороны не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.