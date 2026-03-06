Уиткофф рассказал об ожиданиях от переговоров по Украине

ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. Вашингтон ожидает прогресса в урегулировании конфликта на Украине в ближайшие недели, заявил в пятницу спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.
"Мы продолжаем добиваться значимых результатов, работая над мирным соглашением, которое положит конец войне раз и навсегда. Обсуждения продолжаются, и ожидается, что в ближайшие недели будет достигнут дополнительный прогресс", — написал он в соцсети X.
Накануне глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя переговорный процесс, заявил о наличии определенного продвижения по гуманитарным вопросам. Так, в конце прошлого месяца Москва и Киев обменялись телами погибших военнослужащих, а вчера и сегодня передали друг другу по 500 военнопленных.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп назвал препятствием к миру на Украине Владимира Зеленского.
С начала года представители России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал его тяжелым, но деловым.
Как рассказал источник РИА Новости, стороны не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.