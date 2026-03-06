Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф рассказал об ожиданиях от переговоров по Украине - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:49 06.03.2026 (обновлено: 17:13 06.03.2026)
https://ria.ru/20260306/uitkoff-2079052366.html
Уиткофф рассказал об ожиданиях от переговоров по Украине
Уиткофф рассказал об ожиданиях от переговоров по Украине - РИА Новости, 06.03.2026
Уиткофф рассказал об ожиданиях от переговоров по Украине
Вашингтон ожидает прогресса в урегулировании конфликта на Украине в ближайшие недели, заявил в пятницу спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T15:49:00+03:00
2026-03-06T17:13:00+03:00
в мире
украина
сша
стив уиткофф
мирный план сша по украине
специальная военная операция на украине
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071220206_0:133:2700:1652_1920x0_80_0_0_d21966ba19a30da97b6b9a1c074916ba.jpg
https://ria.ru/20260306/tramp-2078966034.html
https://ria.ru/20260306/iran-2078860217.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071220206_286:0:2686:1800_1920x0_80_0_0_1a1d3b6663530b876a7227078b9fb353.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, стив уиткофф, мирный план сша по украине, россия
В мире, Украина, США, Стив Уиткофф, Мирный план США по Украине, Специальная военная операция на Украине, Россия
Уиткофф рассказал об ожиданиях от переговоров по Украине

Уиткофф: США ожидают прогресса в переговорах по Украине в ближайшие недели

© AP Photo / Ludovic MarinСпецпосланник президента США Стив Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© AP Photo / Ludovic Marin
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. Вашингтон ожидает прогресса в урегулировании конфликта на Украине в ближайшие недели, заявил в пятницу спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.
"Мы продолжаем добиваться значимых результатов, работая над мирным соглашением, которое положит конец войне раз и навсегда. Обсуждения продолжаются, и ожидается, что в ближайшие недели будет достигнут дополнительный прогресс", — написал он в соцсети X.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
СМИ рассказали, что вчера Трамп сделал в отношении Зеленского и Путина
Вчера, 12:10
Накануне глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя переговорный процесс, заявил о наличии определенного продвижения по гуманитарным вопросам. Так, в конце прошлого месяца Москва и Киев обменялись телами погибших военнослужащих, а вчера и сегодня передали друг другу по 500 военнопленных.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп назвал препятствием к миру на Украине Владимира Зеленского.
С начала года представители России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал его тяжелым, но деловым.
Как рассказал источник РИА Новости, стороны не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Почему война против Ирана гораздо опаснее для России, чем это кажется
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАСтив УиткоффМирный план США по УкраинеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала