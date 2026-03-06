Рейтинг@Mail.ru
Россия за неделю нанесла семь групповых ударов по украинским объектам - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:28 06.03.2026 (обновлено: 12:30 06.03.2026)
https://ria.ru/20260306/udary-2078971373.html
Россия за неделю нанесла семь групповых ударов по украинским объектам
Россия за неделю нанесла семь групповых ударов по украинским объектам - РИА Новости, 06.03.2026
Россия за неделю нанесла семь групповых ударов по украинским объектам
Армия России за неделю нанесла 7 групповых ударов возмездия по объектам энергетики, обслуживающим предприятия ВПК Украины, а также инфраструктуре ВСУ, сообщило... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T12:28:00+03:00
2026-03-06T12:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062610570_0:0:2143:1205_1920x0_80_0_0_865e014e53e7edff7f510e616d863156.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062612861_0:0:1990:1492_1920x0_80_0_0_c8ad3e9b6ab0a257fbd83b8505dcf164.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев
Россия за неделю нанесла семь групповых ударов по украинским объектам

ВС России за неделю нанесли семь ударов возмездия по украинским объектам

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик
Истребитель-бомбардировщик - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Истребитель-бомбардировщик. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Армия России за неделю нанесла 7 групповых ударов возмездия по объектам энергетики, обслуживающим предприятия ВПК Украины, а также инфраструктуре ВСУ, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"С 28 февраля по 6 марта т. г. в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены семь групповых ударов, в результате которых поражены объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, транспортная, аэродромная и портовая инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, железнодорожные составы с вооружением и военной техникой, склады боеприпасов, места производства, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала