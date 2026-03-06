Россия за неделю нанесла семь групповых ударов по украинским объектам

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Армия России за неделю нанесла 7 групповых ударов возмездия по объектам энергетики, обслуживающим предприятия ВПК Украины, а также инфраструктуре ВСУ, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.