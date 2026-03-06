Россия за неделю нанесла семь групповых ударов по украинским объектам

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Армия России за неделю нанесла 7 групповых ударов возмездия по объектам энергетики, обслуживающим предприятия ВПК Украины, а также инфраструктуре ВСУ, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"С 28 февраля по 6 марта т. г. в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены семь групповых ударов, в результате которых поражены объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, транспортная, аэродромная и портовая инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, железнодорожные составы с вооружением и военной техникой, склады боеприпасов, места производства, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18