Вернувшийся из ОАЭ турист заявил, что больше не хочет в отпуск
Туризм
 
23:49 06.03.2026
Вернувшийся из ОАЭ турист заявил, что больше не хочет в отпуск
Туристка после долгожданного перелета из Дубая в Россию рассказала РИА Новости, что она и ее семья счастливы возвращению домой, а муж после пережитого заявил
в мире, иран, россия, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Россия, США, Военная операция США и Израиля против Ирана, Туризм
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Дубай
Международный аэропорт Дубай - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Международный аэропорт Дубай. Архивное фото
КИШИНЕВ, 6 мар - РИА Новости. Туристка после долгожданного перелета из Дубая в Россию рассказала РИА Новости, что она и ее семья счастливы возвращению домой, а муж после пережитого заявил то ли в шутку, то ли всерьез, что в ближайшие три года никуда не хочет в отпуск.
"Муж сказал: года три в отпуск не хочет никуда. Отдохнул, эмоций набрался", - сообщила с юмором туристка по прилету домой в Россию.
По ее словам, все эти дня пребывания они слышали взрывы и нервы были на пределе. "Старшей дочке сказали, что это учения из-за волнений в Иране. Конечно, не поверила, после того как увидела "дырку после взрыва". Но сохранила спокойствие. Счастлива, что вернулась в Россию", - пояснила собеседница.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Обстановка в аэропорту Дубая - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Россиянка осталась в Дубае без вещей, сдав багаж перед отменой рейса
2 марта, 11:08
 
ТуризмВ миреИранРоссияСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
