Вернувшийся из ОАЭ турист заявил, что больше не хочет в отпуск

КИШИНЕВ, 6 мар - РИА Новости. Туристка после долгожданного перелета из Дубая в Россию рассказала РИА Новости, что она и ее семья счастливы возвращению домой, а муж после пережитого заявил то ли в шутку, то ли всерьез, что в ближайшие три года никуда не хочет в отпуск.