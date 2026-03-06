Вернувшийся из ОАЭ турист заявил, что больше не хочет в отпуск

КИШИНЕВ, 6 мар - РИА Новости. Туристка после долгожданного перелета из Дубая в Россию рассказала РИА Новости, что она и ее семья счастливы возвращению домой, а муж после пережитого заявил то ли в шутку, то ли всерьез, что в ближайшие три года никуда не хочет в отпуск.
«
"Муж сказал: года три в отпуск не хочет никуда. Отдохнул, эмоций набрался", - сообщила с юмором туристка по прилету домой в Россию.
По ее словам, все эти дня пребывания они слышали взрывы и нервы были на пределе. "Старшей дочке сказали, что это учения из-за волнений в Иране. Конечно, не поверила, после того как увидела "дырку после взрыва". Но сохранила спокойствие. Счастлива, что вернулась в Россию", - пояснила собеседница.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.