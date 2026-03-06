РТС рассказал о ситуации с российскими туристами в странах Ближнего Востока

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Порядка 15 тысяч российских туристов на текущий момент вернулись из стран Ближнего Востока в Россию, к концу дня их число может вырасти до 18-19 тысяч, рассказал член Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Мурадян.
"Я бы ориентировался на порядка 15 тысяч. Надо понимать, что есть рейсы и российских перевозчиков в большом количестве, и арабские постоянно добавляют рейсы", - сказал он журналистам в кулуарах Конгресса турагентов.
Ранее Ассоциация туроператоров (АТОР) сообщала, что на Ближнем Востоке находятся десятки тысяч российских туристов, только в ОАЭ - около 50 тысяч человек, включая самостоятельных, организованных туристов и застрявших транзитных пассажиров.
"Я думаю, что сегодня, если небо не будет закрываться, мы приблизимся к цифре 18-19 тысяч", - добавил Мурадян.
Накануне глава АТОР Майя Ломидзе выразила надежду, что до конца текущей недели из стран Персидского залива удастся вывезти всех российских туристов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.