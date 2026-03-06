Рейтинг@Mail.ru
17:15 06.03.2026
Цена нефти марки Brent поднялась выше 90 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent поднялась выше 90 долларов за баррель
Мировые цены на нефть продолжают расти в пятницу вечером, стоимость одного барреля марки Brent впервые с 19 апреля 2024 года превысила 90 долларов, следует из... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T17:15:00+03:00
2026-03-06T17:15:00+03:00
экономика
brent
wti (нефть)
Цена нефти марки Brent поднялась выше 90 долларов за баррель

Цена нефти Brent впервые с 19 апреля 2024 года превысила $90 за баррель

© Depositphotos.com / crstrbrtДобыча нефти
Добыча нефти
© Depositphotos.com / crstrbrt
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Мировые цены на нефть продолжают расти в пятницу вечером, стоимость одного барреля марки Brent впервые с 19 апреля 2024 года превысила 90 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.51 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 5,64% относительно предыдущего закрытия - до 90,23 доллара за баррель, показатель находится выше 90 долларов впервые с 19 апреля 2024 года.
Апрельский фьючерс на WTI дорожал на 8,13% - до 87,6 доллара за баррель.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Катар ожидает рост цен на нефть до 150 долларов за баррель, пишет FT
