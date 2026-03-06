https://ria.ru/20260306/tsb-2078973524.html
ЦБ сохранил ограничения на снятие иностранной валюты на полгода
ЦБ сохранил ограничения на снятие иностранной валюты на полгода - РИА Новости, 06.03.2026
ЦБ сохранил ограничения на снятие иностранной валюты на полгода
Банк России сохранил еще на полгода, до 9 сентября, ограничения на снятие наличной иностранной валюты в стране, сообщил регулятор. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T12:36:00+03:00
2026-03-06T12:36:00+03:00
2026-03-06T12:42:00+03:00
сша
