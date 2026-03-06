Рейтинг@Mail.ru
ЦБ сохранил ограничения на снятие иностранной валюты на полгода
12:36 06.03.2026 (обновлено: 12:42 06.03.2026)
ЦБ сохранил ограничения на снятие иностранной валюты на полгода
ЦБ сохранил ограничения на снятие иностранной валюты на полгода - РИА Новости, 06.03.2026
ЦБ сохранил ограничения на снятие иностранной валюты на полгода
Банк России сохранил еще на полгода, до 9 сентября, ограничения на снятие наличной иностранной валюты в стране, сообщил регулятор. РИА Новости, 06.03.2026
экономика
сша
центральный банк рф (цб рф)
сша
экономика, сша, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, США, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ сохранил ограничения на снятие иностранной валюты на полгода

ЦБ сохранил ограничения на снятие наличной иностранной валюты на полгода

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Банк России сохранил еще на полгода, до 9 сентября, ограничения на снятие наличной иностранной валюты в стране, сообщил регулятор.
"Банк России сохранил еще на полгода, до 9 сентября 2026 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты", - сообщил регулятор.
"Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00:00 по московскому времени указанной даты, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета, при условии что они ранее не реализовали такую возможность", - уточняется в сообщении.
ЭкономикаСШАЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
