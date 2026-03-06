Президент ЦАР призвал участников конфликта на Ближнем Востоке к переговорам

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Президент Центральноафриканской Республики Арканж Туадера в интервью РИА Новости призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке вернуться к дипломатии и поднять в ходе переговоров вопрос о совершённых атаках.

"Мы считаем, что нужно снова сесть за стол переговоров и (обсудить) непосредственно нападения, влекущие за собой человеческие жертвы и материальный ущерб", - отметил президент.

Туадера подчеркнул, что ЦАР в отношении эскалации вокруг Ирана последовательно придерживается принципа суверенитета и мирного разрешения споров.

"Послушайте, все эти принципы (международного права) также имеют значение, и мы поддерживаем принцип суверенитета и выражаем нашу приверженность мирному разрешению споров. ЦАР, пережившая тяжёлые времена, желает мира всем странам. И мы должны работать в данном направлении", - заявил лидер республики.