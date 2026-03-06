Рейтинг@Mail.ru
12:04 06.03.2026 (обновлено: 12:14 06.03.2026)
Президент ЦАР призвал участников конфликта на Ближнем Востоке к переговорам
Президент ЦАР призвал участников конфликта на Ближнем Востоке к переговорам
в мире
цар
военная операция сша и израиля против ирана
ближний восток
иран
владимир путин
фостен-арканж туадера
в мире, цар, военная операция сша и израиля против ирана, ближний восток, иран, владимир путин, фостен-арканж туадера
В мире, ЦАР, Военная операция США и Израиля против Ирана, Ближний Восток, Иран, Владимир Путин, Фостен-Арканж Туадера
Президент ЦАР призвал участников конфликта на Ближнем Востоке к переговорам

Туадера призвал участников конфликта на Ближнем Востоке к переговорам

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент Центрально-Африканской Республики Фостен Арканж Туадера
Президент Центрально-Африканской Республики Фостен Арканж Туадера. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Президент Центральноафриканской Республики Арканж Туадера в интервью РИА Новости призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке вернуться к дипломатии и поднять в ходе переговоров вопрос о совершённых атаках.
"Мы считаем, что нужно снова сесть за стол переговоров и (обсудить) непосредственно нападения, влекущие за собой человеческие жертвы и материальный ущерб", - отметил президент.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
"Запланированный провал". Почему нападение на Иран может погубить Трампа
Вчера, 08:00
Туадера подчеркнул, что ЦАР в отношении эскалации вокруг Ирана последовательно придерживается принципа суверенитета и мирного разрешения споров.
"Послушайте, все эти принципы (международного права) также имеют значение, и мы поддерживаем принцип суверенитета и выражаем нашу приверженность мирному разрешению споров. ЦАР, пережившая тяжёлые времена, желает мира всем странам. И мы должны работать в данном направлении", - заявил лидер республики.
Президент России Владимир Путин в четверг провёл в Москве переговоры с президентом ЦАР Арканжем Туадерой, посвящённые развитию двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Предыдущая личная встреча Путина с Туадерой проходила в январе 2025 года, когда страны отмечали 65-летие установления дипломатических отношений.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Почему война против Ирана гораздо опаснее для России, чем это кажется
Вчера, 08:00
 
