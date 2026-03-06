https://ria.ru/20260306/tsar-2078964911.html
Президент ЦАР призвал участников конфликта на Ближнем Востоке к переговорам
В мире, ЦАР, Военная операция США и Израиля против Ирана, Ближний Восток, Иран, Владимир Путин, Фостен-Арканж Туадера
Президент ЦАР призвал участников конфликта на Ближнем Востоке к переговорам
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Президент Центральноафриканской Республики Арканж Туадера в интервью РИА Новости призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке вернуться к дипломатии и поднять в ходе переговоров вопрос о совершённых атаках.
"Мы считаем, что нужно снова сесть за стол переговоров и (обсудить) непосредственно нападения, влекущие за собой человеческие жертвы и материальный ущерб", - отметил президент.
Туадера подчеркнул, что ЦАР
в отношении эскалации вокруг Ирана
последовательно придерживается принципа суверенитета и мирного разрешения споров.
"Послушайте, все эти принципы (международного права) также имеют значение, и мы поддерживаем принцип суверенитета и выражаем нашу приверженность мирному разрешению споров. ЦАР, пережившая тяжёлые времена, желает мира всем странам. И мы должны работать в данном направлении", - заявил лидер республики.
Президент России Владимир Путин
в четверг провёл в Москве
переговоры с президентом ЦАР Арканжем Туадерой, посвящённые развитию двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Предыдущая личная встреча Путина с Туадерой проходила в январе 2025 года, когда страны отмечали 65-летие установления дипломатических отношений.