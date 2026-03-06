https://ria.ru/20260306/tsakhal-2079090225.html
Иран заявил об атаке на американскую базу в ОАЭ
Иран заявил об атаке на американскую базу в ОАЭ - РИА Новости, 06.03.2026
Иран заявил об атаке на американскую базу в ОАЭ
Военные Ирана в пятницу атаковали базы США в ОАЭ и Кувейте, а также стратегические объекты в районе Сдот-Миха в Израиле, сообщила иранская армия. РИА Новости, 06.03.2026
Иран заявил об атаке на американскую базу в ОАЭ
Иран заявил об атаке на базу США "Аль-Минхад" в ОАЭ