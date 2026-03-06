Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ сообщила о начале новой волны ударов по "Хезболле" в Бейруте
12:09 06.03.2026 (обновлено: 12:16 06.03.2026)
ЦАХАЛ сообщила о начале новой волны ударов по "Хезболле" в Бейруте
ЦАХАЛ сообщила о начале новой волны ударов по "Хезболле" в Бейруте
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала новую серию ударов по военным объектам шиитского движения "Хезболлах" в ливанской столице, сообщила пресс-служба армии. РИА Новости, 06.03.2026
ЦАХАЛ сообщила о начале новой волны ударов по "Хезболле" в Бейруте

ЦАХАЛ сообщила о начале новой волны ударов по объектам "Хезболлы" в Бейруте

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильская военная техника в районе границы с Ливаном
Израильская военная техника в районе границы с Ливаном
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильская военная техника в районе границы с Ливаном. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 мар – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала новую серию ударов по военным объектам шиитского движения "Хезболлах" в ливанской столице, сообщила пресс-служба армии.
"Армия обороны Израиля начала наносить удары по инфраструктуре организации "Хезболлах" в районе Дахия в Бейруте, подробности будут сообщены позже", - говорится в сообщении.
ЦАХАЛ: что это такое, как устроена армия Израиля и ее роль в войне с Ираном
5 марта, 16:37
ЦАХАЛ: что это такое, как устроена армия Израиля и ее роль в войне с Ираном
5 марта, 16:37
 
