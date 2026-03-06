https://ria.ru/20260306/tsakhal-2078965947.html
ЦАХАЛ сообщила о начале новой волны ударов по "Хезболле" в Бейруте
ЦАХАЛ сообщила о начале новой волны ударов по "Хезболле" в Бейруте - РИА Новости, 06.03.2026
ЦАХАЛ сообщила о начале новой волны ударов по "Хезболле" в Бейруте
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала новую серию ударов по военным объектам шиитского движения "Хезболлах" в ливанской столице, сообщила пресс-служба армии. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T12:09:00+03:00
2026-03-06T12:09:00+03:00
2026-03-06T12:16:00+03:00
в мире
израиль
бейрут
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
армия обороны израиля (цахал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078752230_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_eb216417d127cf88e9f2bd67d9abcd9a.jpg
https://ria.ru/20260305/tsakhal-armiya-oborony-izrailya-2078685156.html
израиль
бейрут
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078752230_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_f275a8fd607c7f8f11a09c4ab4296340.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, бейрут, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Бейрут, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
ЦАХАЛ сообщила о начале новой волны ударов по "Хезболле" в Бейруте
ЦАХАЛ сообщила о начале новой волны ударов по объектам "Хезболлы" в Бейруте