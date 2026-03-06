https://ria.ru/20260306/trevoga-2079124872.html
В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги
В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 06.03.2026
В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве после первой за день ракетной атаки со стороны Ирана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T20:29:00+03:00
2026-03-06T20:29:00+03:00
2026-03-06T20:32:00+03:00
тель-авив
иран
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077500124_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_643a34e37317f4df23d3f0a05cbee968.jpg
https://ria.ru/20260306/konflikt-1915630213.html
тель-авив
иран
израиль
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077500124_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_31a0473b20e314d3cb1b1bef92191e17.jpg
тель-авив, иран, военная операция сша и израиля против ирана, в мире, израиль
Тель-Авив, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, Израиль
В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги
