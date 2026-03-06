Рейтинг@Mail.ru
В Британии рассказали, какой намек Трамп сделал Зеленскому
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:38 06.03.2026
В Британии рассказали, какой намек Трамп сделал Зеленскому
В Британии рассказали, какой намек Трамп сделал Зеленскому
Заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что у Владимира Зеленского "все меньше козырей", является отсылкой к перепалке в Белом доме, считает... РИА Новости, 06.03.2026
В Британии рассказали, какой намек Трамп сделал Зеленскому

Independent: Трамп сделал намек Зеленскому, говоря об отсутствии козырей

Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что у Владимира Зеленского "все меньше козырей", является отсылкой к перепалке в Белом доме, считает британская The Independent.
Накануне Трамп заявил газете Politico, что Зеленский стал преградой для урегулирования конфликта на Украине. Американский лидер также добавил, что у главы киевского режима осталось еще меньше козырей, и призвал его пойти на сделку. При этом глава Белого дома отметил, что президент России Владимир Путин готов заключить соглашение.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
"Это скандал": в Польше жестко ответили на новое заявление Зеленского
Вчера, 15:01
"Его слова являются отсылкой к перепалке в Белом доме, во время которой вице-президент США Джей Ди Вэнс публично заявил Владимиру Зеленскому, что тот находится в слабой позиции", — говорится в материале.
Как подчеркивает издание, Трамп "неоднократно повторял слова Кремля" о том, что Москва готова заключить мирное соглашение, если Украина откажется от части территорий, гарантий безопасности и планов вступления в НАТО.
Валюта и золото, изъятое у граждан Украины на территории Венгрии - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
На Украине рассказали об инкассаторах с золотом и валютой в Венгрии
Вчера, 21:51
Владимир Зеленский ранее утверждал, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине может пройти с 5 по 8 марта, из-за ситуации на Ближнем Востоке, помимо Абу-Даби, возможной площадкой для встречи может стать Турция или Швейцария.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что сейчас вряд ли можно говорить о возможности трехсторонней встречи в Абу-Даби в рамках украинского урегулирования, отметив, что пока никакой ясности по срокам и месту проведения нового раунда переговоров по украинскому урегулированию нет.
Флаг Венгрии - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Протестующие венгры криками реагировали на угрозы Зеленского Орбану
Вчера, 19:56
