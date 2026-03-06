Трамп начал встречу с министром войны в Белом доме

ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп начал встречу с министром войны Питом Хегсетом в Белом доме на фоне операции против Ирана.
Встреча проходит с 22.30 мск в Овальном кабинете. Прессу туда традиционно не пускают.
Ранее Хегсет, комментируя слова Трампа о планах Вашингтона участвовать в определении будущих лидеров исламской республики, заявил, что американские военные не расширяют список своих целей в рамках продолжающейся операции против Ирана. Глава Центрального командования Вооружённых сил США Брэд Купер сообщал, что в операции задействовано более 50 тысяч американских военных.
Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт перечислила цели военной операции США, среди которых - уничтожение иранских ракет, флота, промышленности, а также предотвращение производства страной самодельных взрывных устройств. Также она отметила, что операция против Ирана направлена на получение гарантий того, что Иран никогда не сможет заполучить ядерное оружие.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.