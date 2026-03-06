Рейтинг@Mail.ru
Трамп начал встречу с министром войны в Белом доме - РИА Новости, 06.03.2026
22:37 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/tramp-2079142568.html
Трамп начал встречу с министром войны в Белом доме
Трамп начал встречу с министром войны в Белом доме - РИА Новости, 06.03.2026
Трамп начал встречу с министром войны в Белом доме
Президент США Дональд Трамп начал встречу с министром войны Питом Хегсетом в Белом доме на фоне операции против Ирана. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T22:37:00+03:00
2026-03-06T22:37:00+03:00
в мире
иран
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
пит хегсет
каролин левитт
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078226724_0:141:3071:1868_1920x0_80_0_0_44a851e996c481de4a51273b3fe5af7e.jpg
https://ria.ru/20260306/iran-2079132709.html
иран
сша
вашингтон (штат)
в мире, иран, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, пит хегсет, каролин левитт, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Пит Хегсет, Каролин Левитт, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп начал встречу с министром войны в Белом доме

Трамп начал встречу с министром войны США Хегсетом

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп начал встречу с министром войны Питом Хегсетом в Белом доме на фоне операции против Ирана.
Встреча проходит с 22.30 мск в Овальном кабинете. Прессу туда традиционно не пускают.
Ранее Хегсет, комментируя слова Трампа о планах Вашингтона участвовать в определении будущих лидеров исламской республики, заявил, что американские военные не расширяют список своих целей в рамках продолжающейся операции против Ирана. Глава Центрального командования Вооружённых сил США Брэд Купер сообщал, что в операции задействовано более 50 тысяч американских военных.
Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт перечислила цели военной операции США, среди которых - уничтожение иранских ракет, флота, промышленности, а также предотвращение производства страной самодельных взрывных устройств. Также она отметила, что операция против Ирана направлена на получение гарантий того, что Иран никогда не сможет заполучить ядерное оружие.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
В МИД Ирана ответили на намерение Трампа влиять на будущих лидеров страны
Вчера, 21:29
 
В миреИранСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампПит ХегсетКаролин ЛевиттВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
