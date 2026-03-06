Трамп обсудит с подрядчиками Пентагона производство военной продукции

ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ближайшее время обсудит с подрядчиками Пентагона производство военной продукции на фоне операции в Иране, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

"Через несколько минут президент встретится с представителями оборонных подрядчиков здесь, в Белом доме, вместе с министром обороны (Питом - ред.) Хегсетом. Это запланированная встреча, цель которой - обсудить активную и решительную поддержку президентом быстрого наращивания возможностей американских производителей по выпуску американского оружия", - сказала она журналистам.