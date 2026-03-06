https://ria.ru/20260306/tramp-2079135690.html
Трамп обсудит с подрядчиками Пентагона производство военной продукции
Трамп обсудит с подрядчиками Пентагона производство военной продукции - РИА Новости, 06.03.2026
Трамп обсудит с подрядчиками Пентагона производство военной продукции
Президент США Дональд Трамп в ближайшее время обсудит с подрядчиками Пентагона производство военной продукции на фоне операции в Иране, заявила пресс-секретарь... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T21:44:00+03:00
2026-03-06T21:44:00+03:00
2026-03-06T21:44:00+03:00
в мире
сша
иран
дональд трамп
каролин левитт
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
Трамп обсудит с подрядчиками Пентагона производство военной продукции
Трамп обсудит военное производство на фоне операции в Иране