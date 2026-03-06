Трамп не против, чтобы Иран возглавлял религиозный лидер

ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью CNN заявил, что он не против того, чтобы Иран возглавлял религиозный лидер.
"Ну, возможно, да, то есть это зависит от того, кто этот человек. Я не против религиозных лидеров. Я имею дело со многими религиозными лидерами, и они потрясающие", - сказал Трамп.
Отвечая на вопрос о том, настаивает ли он, чтобы Иран был демократическим государством, Трамп ответил отрицательно.
"Нет. Я говорю, что должен быть лидер, который будет справедливым и честным. Будет отлично выполнять свою работу. Хорошо относиться к Соединенным Штатам и Израилю и хорошо относиться к другим странам на Ближнем Востоке - они все наши партнеры", - добавил президент США.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.