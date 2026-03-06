Рейтинг@Mail.ru
Трамп призвал не беспокоиться о растущих ценах на нефть - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:11 06.03.2026 (обновлено: 18:15 06.03.2026)
https://ria.ru/20260306/tramp-2079095383.html
Трамп призвал не беспокоиться о растущих ценах на нефть
Трамп призвал не беспокоиться о растущих ценах на нефть - РИА Новости, 06.03.2026
Трамп призвал не беспокоиться о растущих ценах на нефть
Президент США Дональд Трамп в интервью CNN призвал не беспокоиться растущими ценами на бензин в свете конфликта на Ближнем Востоке. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T18:11:00+03:00
2026-03-06T18:15:00+03:00
экономика
сша
нефть
в мире
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078226724_0:141:3071:1868_1920x0_80_0_0_44a851e996c481de4a51273b3fe5af7e.jpg
https://ria.ru/20260304/katastrofa-2078340963.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078226724_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_9ea7da9182056c572865fa377ecf56d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, нефть, в мире, дональд трамп
Экономика, США, Нефть, В мире, Дональд Трамп
Трамп призвал не беспокоиться о растущих ценах на нефть

Трамп заявил, что растущие цены на нефть очень скоро снизятся

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 6 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью CNN призвал не беспокоиться растущими ценами на бензин в свете конфликта на Ближнем Востоке.
«
"Все в порядке, это будет краткосрочно, они снизятся очень быстро", – цитирует американского лидера журналистка CNN Дана Бэш в Х.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Трамп напал на Иран по чужой ошибке — и это полная катастрофа
4 марта, 08:00
 
ЭкономикаСШАНефтьВ миреДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала