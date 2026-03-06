https://ria.ru/20260306/tramp-2079095383.html
Трамп призвал не беспокоиться о растущих ценах на нефть
Трамп призвал не беспокоиться о растущих ценах на нефть - РИА Новости, 06.03.2026
Трамп призвал не беспокоиться о растущих ценах на нефть
Президент США Дональд Трамп в интервью CNN призвал не беспокоиться растущими ценами на бензин в свете конфликта на Ближнем Востоке. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T18:11:00+03:00
2026-03-06T18:11:00+03:00
2026-03-06T18:15:00+03:00
экономика
сша
нефть
в мире
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078226724_0:141:3071:1868_1920x0_80_0_0_44a851e996c481de4a51273b3fe5af7e.jpg
https://ria.ru/20260304/katastrofa-2078340963.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078226724_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_9ea7da9182056c572865fa377ecf56d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, нефть, в мире, дональд трамп
Экономика, США, Нефть, В мире, Дональд Трамп
Трамп призвал не беспокоиться о растущих ценах на нефть
Трамп заявил, что растущие цены на нефть очень скоро снизятся