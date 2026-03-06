Рейтинг@Mail.ru
Трамп пообещал Ирану великое будущее после окончания конфликта - РИА Новости, 06.03.2026
17:14 06.03.2026
Трамп пообещал Ирану великое будущее после окончания конфликта
Трамп пообещал Ирану великое будущее после окончания конфликта - РИА Новости, 06.03.2026
Трамп пообещал Ирану великое будущее после окончания конфликта
Президент США Дональд Трамп пообещал, что после окончания конфликта с Ираном республику ждет великое будущее. РИА Новости, 06.03.2026
в мире
иран
сша
америка
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, сша, америка, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Америка, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп пообещал Ирану великое будущее после окончания конфликта

Трамп: после окончания конфликта Иран ждет великое будущее

Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал, что после окончания конфликта с Ираном республику ждет великое будущее.
"Иран ждет великое будущее", - написал он в соцсети Truth Social.
Трамп также добавил в пост вариацию слогана своей администрации Make America Great Again (англ. "Сделаем Америку снова великой") - Make Iran Great Again ("Сделаем Иран снова великим").
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
"Запланированный провал". Почему нападение на Иран может погубить Трампа
"Запланированный провал". Почему нападение на Иран может погубить Трампа
Вчера, 08:00
 
В миреИранСШААмерикаДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
