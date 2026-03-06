https://ria.ru/20260306/tramp-2079072281.html
Трамп заявил о готовности помочь Ирану восстановить экономику
Трамп заявил о готовности помочь Ирану восстановить экономику
США и союзники готовы помочь Ирану восстановить экономику после завершения военного конфликта, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. РИА Новости, 06.03.2026
