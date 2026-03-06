Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, что вчера Трамп сделал в отношении Зеленского и Путина - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:10 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/tramp-2078966034.html
СМИ рассказали, что вчера Трамп сделал в отношении Зеленского и Путина
СМИ рассказали, что вчера Трамп сделал в отношении Зеленского и Путина - РИА Новости, 06.03.2026
СМИ рассказали, что вчера Трамп сделал в отношении Зеленского и Путина
Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского и похвалил Владимира Путина, пишет Daily Express. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T12:10:00+03:00
2026-03-06T12:10:00+03:00
в мире
украина
сша
владимир зеленский
владимир путин
москва
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076684332_56:45:2982:1691_1920x0_80_0_0_5a6462db99d1091b44dd317662b0aefe.jpg
https://ria.ru/20260306/rossiya-2078952272.html
https://ria.ru/20260306/zelenskiy-2078935715.html
украина
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076684332_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_fe0769c9e52da8cd3d38cc7e00d56b2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, владимир зеленский, владимир путин, москва, дональд трамп, нато, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Москва, Дональд Трамп, НАТО, Мирный план США по Украине
СМИ рассказали, что вчера Трамп сделал в отношении Зеленского и Путина

Express: Трамп обрушился на Зеленского, похвалив Путина

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского и похвалил Владимира Путина, пишет Daily Express.
«
"Дональд Трамп, говоря об украинском конфликте, разгромил Зеленского и похвалил Путина", — говорится в публикации.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
На Западе выступили с новыми мерами в отношении России из-за Ирана
Вчера, 11:16
Накануне американский лидер назвал Зеленского преградой для урегулирования конфликта на Украине, отметив, что Путин готов заключить соглашение.
Глава государства не раз заявлял, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
"Положить конец". На Западе обратились к России после выпада Зеленского
Вчера, 10:22
 
В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМоскваДональд ТрампНАТОМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала