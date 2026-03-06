https://ria.ru/20260306/tramp-2078966034.html
СМИ рассказали, что вчера Трамп сделал в отношении Зеленского и Путина
СМИ рассказали, что вчера Трамп сделал в отношении Зеленского и Путина - РИА Новости, 06.03.2026
СМИ рассказали, что вчера Трамп сделал в отношении Зеленского и Путина
Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского и похвалил Владимира Путина, пишет Daily Express. РИА Новости, 06.03.2026
Express: Трамп обрушился на Зеленского, похвалив Путина