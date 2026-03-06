Рейтинг@Mail.ru
06.03.2026

Трамп допустил отправку сухопутных войск в Иран, пишет Time
11:22 06.03.2026
Трамп допустил отправку сухопутных войск в Иран, пишет Time
в мире
иран
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Дональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил возможность отправки американских сухопутных войск в Иран в случае необходимости для достижения целей военной операции, сообщает в пятницу журнал Time.
"Трамп не исключил такой возможности. Он заявил, что, по его мнению, цели кампании могут быть достигнуты в течение четырёх-пяти недель, хотя допускает, что сроки могут затянуться. По его словам, война будет продолжаться до тех пор, пока эти цели не будут достигнуты", - пишет Time, ссылаясь на слова Трампа в интервью журналу.
США не хотят появления во главе Ирана еще одного Хаменеи, заявил Трамп
Вчера, 11:00
Как отмечает издание, в случае, если иранские власти сохранят контроль над ситуацией или подавят возможные протесты внутри страны, Вашингтон "может столкнуться с решением, которого ранее старался избегать, - направить наземные силы".
Трамп при этом подчеркнул, что не устанавливает временных рамок для операции. "У меня нет никаких временных ограничений. Я хочу довести это до конца", - добавил он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
"Запланированный провал". Почему нападение на Иран может погубить Трампа
Вчера, 08:00
 
В миреИранСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампАли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
