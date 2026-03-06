Рейтинг@Mail.ru
Миллиардер из ОАЭ адресовал Трампу открытое письмо с обвинением
08:52 06.03.2026 (обновлено: 09:36 06.03.2026)
Миллиардер из ОАЭ адресовал Трампу открытое письмо с обвинением
Миллиардер и бизнесмен из ОАЭ Халяф аль-Хабтур адресовал открытое письмо президенту США Дональду Трампу с критикой операции против Ирана. РИА Новости, 06.03.2026
Миллиардер из ОАЭ адресовал Трампу открытое письмо с обвинением

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
БЕЙРУТ, 6 мар — РИА Новости. Миллиардер и бизнесмен из ОАЭ Халяф аль-Хабтур адресовал открытое письмо президенту США Дональду Трампу с критикой операции против Ирана.
"Прямой вопрос: кто дал Вам решение втянуть наш регион в войну с Ираном? И на каком основании Вы приняли это опасное решение?", — написал он на своей странице в Х.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Почему война против Ирана гораздо опаснее для России, чем это кажется
08:00
Бизнесмен также спросил, считал ли кто-нибудь соответствующий ущерб, прежде чем начинать атаки. Он подчеркнул, что первыми от эскалации пострадали соседние страны с Ираном страны Залива.
"Народы этого региона также вправе спросить: было ли это исключительно ваше решение? Или оно стало результатом давления со стороны (Премьер-министра Израиля Биньямина. — Прим. ред.) Нетаньяху и его правительства?", — добавил миллиардер.
Аль-Хабтур считает, что Трамп подверг Совет сотрудничества государств Персидского залива и арабские государства опасности, которую они не выбирали.
Решение Трампа также угрожает и американскому народу, которому глава Белого дома обещал мир и процветание, добавил бизнесмен.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. ИРИ в ответ бьет по израильской территории, а также по американским военным базам на Ближнем Востоке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Голливуда недостаточно: для войны с Ираном США использовали новое оружие
08:00
 
