Миллиардер из ОАЭ адресовал Трампу открытое письмо с обвинением
Миллиардер из ОАЭ адресовал Трампу открытое письмо с обвинением - РИА Новости, 06.03.2026
Миллиардер из ОАЭ адресовал Трампу открытое письмо с обвинением
Миллиардер и бизнесмен из ОАЭ Халяф аль-Хабтур адресовал открытое письмо президенту США Дональду Трампу с критикой операции против Ирана.
2026-03-06T08:52:00+03:00
2026-03-06T08:52:00+03:00
2026-03-06T09:36:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
израиль
Новости
ru-RU
В мире, США, Иран, Израиль, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Миллиардер из ОАЭ адресовал Трампу открытое письмо с обвинением
Миллиардер из ОАЭ в открытом письме осудил Трампа из-за ситуации вокруг Ирана
БЕЙРУТ, 6 мар — РИА Новости. Миллиардер и бизнесмен из ОАЭ Халяф аль-Хабтур адресовал открытое письмо президенту США Дональду Трампу с критикой операции против Ирана.
"Прямой вопрос: кто дал Вам решение втянуть наш регион в войну с Ираном
? И на каком основании Вы приняли это опасное решение?", — написал он на своей странице
в Х.
Бизнесмен также спросил, считал ли кто-нибудь соответствующий ущерб, прежде чем начинать атаки. Он подчеркнул, что первыми от эскалации пострадали соседние страны с Ираном страны Залива.
"Народы этого региона также вправе спросить: было ли это исключительно ваше решение? Или оно стало результатом давления со стороны (Премьер-министра Израиля
Биньямина. — Прим. ред.) Нетаньяху и его правительства?", — добавил миллиардер.
Аль-Хабтур считает, что Трамп подверг Совет сотрудничества государств Персидского залива и арабские государства опасности, которую они не выбирали.
Решение Трампа также угрожает и американскому народу, которому глава Белого дома обещал мир и процветание, добавил бизнесмен.
и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
. ИРИ в ответ бьет по израильской территории, а также по американским военным базам на Ближнем Востоке
.