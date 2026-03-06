Миллиардер из ОАЭ адресовал Трампу открытое письмо с обвинением

БЕЙРУТ, 6 мар — РИА Новости. Миллиардер и бизнесмен из ОАЭ Халяф аль-Хабтур адресовал открытое письмо президенту США Дональду Трампу с критикой операции против Ирана.

"Прямой вопрос: кто дал Вам решение втянуть наш регион в войну с Ираном ? И на каком основании Вы приняли это опасное решение?", — написал он на своей странице в Х.

Бизнесмен также спросил, считал ли кто-нибудь соответствующий ущерб, прежде чем начинать атаки. Он подчеркнул, что первыми от эскалации пострадали соседние страны с Ираном страны Залива.

"Народы этого региона также вправе спросить: было ли это исключительно ваше решение? Или оно стало результатом давления со стороны (Премьер-министра Израиля Биньямина. — Прим. ред.) Нетаньяху и его правительства?", — добавил миллиардер.

Аль-Хабтур считает, что Трамп подверг Совет сотрудничества государств Персидского залива и арабские государства опасности, которую они не выбирали.

Решение Трампа также угрожает и американскому народу, которому глава Белого дома обещал мир и процветание, добавил бизнесмен.