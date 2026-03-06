https://ria.ru/20260306/tramp-2078886120.html
Иран хочет переговоров, уверен Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы хочет переговоров, но уже немного поздно. РИА Новости, 06.03.2026
Трамп: Иран якобы хочет переговоров, но уже немного поздно