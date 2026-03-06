Трамп выступил с угрозой в адрес Кубы, говоря об Иране

ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты хотят сначала решить вопрос с Ираном, а затем намерены заняться Кубой, заявил президент США Дональд Трамп.
США и Израиль 28 февраля начали операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
Обострение отношений Гаваны и Вашингтона
Куба переживает топливный кризис, обострившийся после указа Трампа от 29 января. Кубинское правительство заявляет, что с помощью энергетической блокады Штаты стремятся задушить экономику карибской страны и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
Представитель Кремля Дмитрий Песков называл ситуацию критической. Москва обсуждает с Гаваной варианты поддержки и разрешения проблемы.