Рейтинг@Mail.ru
Трамп выступил с угрозой в адрес Кубы, говоря об Иране - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:58 06.03.2026 (обновлено: 09:10 06.03.2026)
https://ria.ru/20260306/tramp-2078884050.html
Трамп выступил с угрозой в адрес Кубы, говоря об Иране
Трамп выступил с угрозой в адрес Кубы, говоря об Иране - РИА Новости, 06.03.2026
Трамп выступил с угрозой в адрес Кубы, говоря об Иране
Соединенные Штаты хотят сначала решить вопрос с Ираном, а затем намерены заняться Кубой, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T00:58:00+03:00
2026-03-06T09:10:00+03:00
в мире
иран
куба
сша
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078226724_0:141:3071:1868_1920x0_80_0_0_44a851e996c481de4a51273b3fe5af7e.jpg
https://ria.ru/20260305/proigrysh-2078643377.html
https://ria.ru/20260305/tramp-2078598884.html
иран
куба
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078226724_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_9ea7da9182056c572865fa377ecf56d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, куба, сша, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Куба, США, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп выступил с угрозой в адрес Кубы, говоря об Иране

Трамп выступил с угрозой в адрес Кубы, говоря о конфликте с Ираном

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты хотят сначала решить вопрос с Ираном, а затем намерены заняться Кубой, заявил президент США Дональд Трамп.
«

"То, что происходит с Кубой, поразительно, и мы считаем, что хотим сначала завершить это дело (операцию против Ирана. — Прим. ред.), но это лишь вопрос времени", — сказал он во время мероприятия в Белом доме.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Главный проигравший от войны с Ираном найден в США. И это не Трамп
Вчера, 08:00
США и Израиль 28 февраля начали операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

Обострение отношений Гаваны и Вашингтона

Куба переживает топливный кризис, обострившийся после указа Трампа от 29 января. Кубинское правительство заявляет, что с помощью энергетической блокады Штаты стремятся задушить экономику карибской страны и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
Представитель Кремля Дмитрий Песков называл ситуацию критической. Москва обсуждает с Гаваной варианты поддержки и разрешения проблемы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
У Трампа осталась последняя надежда на победу над Ираном
Вчера, 08:00
 
В миреИранКубаСШАДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала