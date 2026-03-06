Рейтинг@Mail.ru
Будущее руководство Ирана не станет представлять угрозу, заявил Трамп
00:52 06.03.2026
Будущее руководство Ирана не станет представлять угрозу, заявил Трамп
Будущее руководство Ирана не станет представлять угрозу, заявил Трамп - РИА Новости, 06.03.2026
Будущее руководство Ирана не станет представлять угрозу, заявил Трамп
Соединенные Штаты гарантируют, что будущее руководство Ирана не станет представлять угрозу Америке и союзникам на Ближнем Востоке, заявил президент США Дональд... РИА Новости, 06.03.2026
в мире, иран, сша, военная операция сша и израиля против ирана, дональд трамп, америка
В мире, Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана, Дональд Трамп, Америка
Будущее руководство Ирана не станет представлять угрозу, заявил Трамп

Трамп: США гарантируют, что руководство Ирана не будет представлять угрозу

ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты гарантируют, что будущее руководство Ирана не станет представлять угрозу Америке и союзникам на Ближнем Востоке, заявил президент США Дональд Трамп.
"Соединенные Штаты обеспечат, чтобы, кто бы ни возглавил страну следующим, Иран не представлял угрозы для Америки или соседей, Израиля, кого бы то ни было", - сказал Трамп во время мероприятия в Белом доме.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В миреИранСШАВоенная операция США и Израиля против ИранаДональд ТрампАмерика
 
 
