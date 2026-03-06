Рейтинг@Mail.ru
Операция США в Иране идет с опережением графика, заявил Трамп - РИА Новости, 06.03.2026
00:45 06.03.2026
Операция США в Иране идет с опережением графика, заявил Трамп
Операция США в Иране идет с опережением графика, заверил американский президент Дональд Трамп, отметив, что военные якобы ежечасно наносят удары. РИА Новости, 06.03.2026
Операция США в Иране идет с опережением графика, заявил Трамп

Трамп: американские военные ежечасно наносят удары по Ирану

Спасатели несут пострадавшего в результате авиаудара по Тегерану, Иран
Спасатели несут пострадавшего в результате авиаудара по Тегерану, Иран. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 мар – РИА Новости. Операция США в Иране идет с опережением графика, заверил американский президент Дональд Трамп, отметив, что военные якобы ежечасно наносят удары.
"Вооруженные силы Соединенных Штатов вместе с замечательными израильскими партнерами продолжают полностью уничтожать противника, намного опережая график", – сказал он в Белом доме.
"У них нет военно-воздушных сил. У них нет противовоздушной обороны. Все их самолеты уничтожены", – продолжил президент США.
Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на палубу авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции Эпическая ярость - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
"Их ослепили". Неожиданный шаг Ирана против США ужаснул Запад
