Операция США в Иране идет с опережением графика, заявил Трамп
Операция США в Иране идет с опережением графика, заявил Трамп
Операция США в Иране идет с опережением графика, заверил американский президент Дональд Трамп, отметив, что военные якобы ежечасно наносят удары. РИА Новости, 06.03.2026
Операция США в Иране идет с опережением графика, заявил Трамп
Трамп: американские военные ежечасно наносят удары по Ирану