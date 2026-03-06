Рейтинг@Mail.ru
США потопили 24 иранских судна, утверждает Трамп
00:43 06.03.2026 (обновлено: 01:32 06.03.2026)
США потопили 24 иранских судна, утверждает Трамп
США потопили 24 иранских судна, утверждает Трамп - РИА Новости, 06.03.2026
США потопили 24 иранских судна, утверждает Трамп
Президент США Дональд Трамп утверждает, что вооруженные силы страны потопили 24 корабля Ирана. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T00:43:00+03:00
2026-03-06T01:32:00+03:00
в мире
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
дональд трамп
израиль
РИА Новости
2026
в мире, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана, дональд трамп, израиль
В мире, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, Дональд Трамп, Израиль
США потопили 24 иранских судна, утверждает Трамп

Трамп: США потопили 24 иранских судна

Иранский военный корабль IRIS Dena
Иранский военный корабль IRIS Dena - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© AP Photo
Иранский военный корабль IRIS Dena. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что вооруженные силы страны потопили 24 корабля Ирана.
"Их флот уничтожен, 24 корабля за три дня. Это много кораблей", - сказал Трамп на мероприятии в Белом доме.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В миреСШАИранВоенная операция США и Израиля против ИранаДональд ТрампИзраиль
 
 
