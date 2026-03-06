https://ria.ru/20260306/tramp-2078882981.html
США потопили 24 иранских судна, утверждает Трамп
США потопили 24 иранских судна, утверждает Трамп - РИА Новости, 06.03.2026
США потопили 24 иранских судна, утверждает Трамп
Президент США Дональд Трамп утверждает, что вооруженные силы страны потопили 24 корабля Ирана. РИА Новости, 06.03.2026
США потопили 24 иранских судна, утверждает Трамп
Трамп: США потопили 24 иранских судна