00:33 06.03.2026
Трамп заявил, что его не беспокоит рост цен на бензин
Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит рост цен на бензин в стране, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке.
Трамп заявил, что его не беспокоит рост цен на бензин

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит рост цен на бензин в стране, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке.
"Меня это не беспокоит. Они очень быстро упадут, когда все это закончится, а если и вырастут, то вырастут, но это (операция против Ирана - ред.) гораздо важнее, чем небольшое повышение цен на бензин", - сказал Трамп в интервью агентству Рейтер.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
В США пообещали, что скачок цен на бензин в стране будет временным
Вчера, 23:13
Трамп также отметил, что не намерен использовать стратегический нефтяной резерв США: американский лидер считает, что Ормузский пролив - ключевой канал для транспортировки нефти - останется свободным для судоходства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив.
Пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - ОАЭ и Оману. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Между обогащением и крахом: определена роковая цена на нефть
Вчера, 08:00
 
